Piyasada ekmek krizi yaşanıyor.. Hem yok hem de fiyatı 15 TL!

Fırıncılar Birliği tarafından somun ekmeğe yapılan 3 TL’lik zammın, Bakanlar Kurulu kararı tarafından geri çekilmesinin ardından piyasada ekmek krizi yaşanmaya başladı. Fiyata bir çok iş yeri uymazken bir çok iş yeri de redarik sıkıntısı yaşıyor.

Starling Market bugün yaptığı bir duyuruda, Bakanlar Kurulu tarafından ‘somun ekmek 12 TL’den satılacak’ kararına uydukları için ekmek tedariğini sağladıkları iki fırın tarafından kendilerine ekmek satışının durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan paylaşımda, “Marketlerimizde, bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı ekmek çeşitlerimizdeki eksilmelerden siz değerli halkımızdan özür dileriz” denildi.