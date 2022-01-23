Piyasada “Menşe İsmi Korumalı Ürün” İbareli Hellim Yok

Hellim dosyasının 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe konulmasına rağmen, Güney'de, piyasada; “Menşe İsmi Korumalı Ürün” ibareli hellimlerin bulunmadığı bildirildi.



Haravgi gazetesi, marketlerde dolaşan kişilerin, henüz peynir üreticileri tarafından “Menşe İsmi Korumalı Ürün” ibareli hellim üretilmemiş olduğunu görebileceğini yazdı.



Haberde, Rum Tarım Bakanlığı’ndaki kaynaklara dayanılarak, ilgili yasa uyarınca üreticinin mevcut ticari marka standartlarında hellim üretebileceği ve Menşe İsmi Korumalı Ürün standartlarıyla aralarında büyük farklar olmadığı kaydedildi.



Gazete, Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru’nun da henüz “Menşe İsmi Korumalı Ürün” ibareli hellim üretmediklerini kabul ettiğini ve talep ettikleri değişiklikler yerine getirildiği zaman, bu türdeki hellim üretimine başlanacağını söylediğini yazdı.



Haberde, hellim dosyasıyla ilgili değişiklik prosedürünün (13 değişiklik) şu anda son aşamasında bulunduğu ve kısa bir süre sonra AB’ye sunulacağı ifade edildi.