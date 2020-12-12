  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Piyasada Sahte 500 Euro Olabilir!

» »
Dikkat Edin!
Piyasada Sahte 500 Euro Olabilir!

11.12.2020 tarihinde, Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir şahsın tasarrufunda sahte olduğuna inanılan P04148353549, P04148354341, P04148354323, P04148354224, P04148353819 ve P0418354332 seri numaralarından oluşan 6 adet 500 Euro’luk banknot bulunmuştur.

sahte-500-euro.jpg

            Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün Kızılbaş Kilisesi’nde “New Years – Crafts and Vintage Bazaar” Etkiliği Gerçekleşecek12 Aralık 2020 Cumartesi 10:18
  • Bakan Pilli, BAHDER Heyetini Kabul Etti12 Aralık 2020 Cumartesi 10:13
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 12 Aralık 2020 Cumartesi )12 Aralık 2020 Cumartesi 09:45
  • Saner:“Aralık ayında 400 milyonluk açık var. 13. Maaşların ödenmesi sıkıntılı”11 Aralık 2020 Cuma 20:54
  • Saner:20 vekil de Bakanlık yapabilir11 Aralık 2020 Cuma 20:40
  • Covid geçirenler KKTC'ye girebilir mi? nasıl girecek? İşte o karar11 Aralık 2020 Cuma 20:12
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden, yeni kararlar11 Aralık 2020 Cuma 20:12
  • Erhürman:Bu da yeni hükumetin "yeni normal"i!!!11 Aralık 2020 Cuma 20:06
  • KKTC'de bugün 3 yerel vaka daha11 Aralık 2020 Cuma 19:32
  • KKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!11 Aralık 2020 Cuma 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti