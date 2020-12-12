Piyasada Sahte 500 Euro Olabilir!

11.12.2020 tarihinde, Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir şahsın tasarrufunda sahte olduğuna inanılan P04148353549, P04148354341, P04148354323, P04148354224, P04148353819 ve P0418354332 seri numaralarından oluşan 6 adet 500 Euro’luk banknot bulunmuştur.

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.