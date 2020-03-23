  • BIST 84.246
  • Altın 328,003
  • Dolar 6,5968
  • Euro 7,0784
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Piyasalar koronavirüs belirsizliğiyle düşüşte

» »
Piyasalarda koronavirüs kaynaklı dalgalanmalar devam ediyor. Avrupa hisse senetleri 7 yılın en düşük seviyelerine inerken Dolar/TL üzerindeki baskı artıyor.
Piyasalar koronavirüs belirsizliğiyle düşüşte

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 330 bine yaklaşırken ülkeler hastalıkla mücadelede art arda tedbirler açıklıyor. Küresel ekonomiyi tehdit eden virüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle yatırım araçlarında satış dalgası da artarak devam ediyor.

Avrupa borsaları bugün yüzde 4'ün üzerinde düşüşle açıldı ve hisse senetleri son 7 yılın en düşük seviyelerine indi. Almanya, Londra ve İspanya'da borsa endesklerinin düşüşte başı çektiği STOXX 600 endeksi yüzde 4.6 değer kaybetti. STOXX 600 endeksi salgının merkezinin Çin'den İtalya'ya kayması sonucu geçen ay ulaştığı rekor yüksek seviyelerden yüzde 30 düştü.

Asya borsaları koronavirüs salgınına karşı giderek daha fazla sayıda ülkenin tecrit uygulamasının ardından alınan tedbirlere rağmen dünya ekonomisinin büyük ölçekli resesyona gireceği kaygılarıyla geriledi. 

Dünya ülkeleri salgının yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler alarak sokağa çıkma yasakları uygularken, destek paketleri açıklansa da ekonomik hayat durma noktasına geldi.

Tedarik zincirindeki tıkanma ve tüketici harcamalarındaki düşüşle birlikte analistler küresel ekonominin resesyona girdiği yorumları yapmaya başladı. Piyasalarda da salgın nedeniyle 2008 küresel finans krizinden bu yana en büyük satış dalgası yaşanıyor.

Türkiye'de Dolar/TL küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı dalgalanmalar nedeniyle 6,60 seviyelerinde işlem görüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs: Küresel piyasalarda ‘nakit kraldır’ dönemi19 Mart 2020 Perşembe 20:30
  • “Küresel ekonominin toparlanması için 27 trilyon dolara ihtiyaç olabilir”19 Mart 2020 Perşembe 13:02
  • Bankalar Birliği: "Kredi taksitleri 3 ay ertelendi"19 Mart 2020 Perşembe 12:40
  • Dövizde son durum? (19 Mart 2020)19 Mart 2020 Perşembe 09:59
  • Dövizde son durum? (18 Mart 2020)18 Mart 2020 Çarşamba 10:15
  • TC Merkez Bankası’ndan faiz indirimi17 Mart 2020 Salı 15:18
  • Dolar 6.35 bandında17 Mart 2020 Salı 12:34
  • ABD borsasında tarihi düşüş!17 Mart 2020 Salı 10:00
  • Döviz güne nasıl başladı? (17 Mart 2020)17 Mart 2020 Salı 09:49
  • Borsada kayıplar yüzde 7'yi geçti, dolar 6.40'a dayandı16 Mart 2020 Pazartesi 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti