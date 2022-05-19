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Piyasalar tepetaklak: Küresel borsalar sert geriledi

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Yüksek enflasyon ve yüksek faizlerin ekonomik büyüme ve şirket kârları üzerindeki olası etkileri nedeniyle oluşan endişe yüzünden küresel borsalar dün sert geriledi.
Piyasalar tepetaklak: Küresel borsalar sert geriledi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon endişeleri nedeniyle sert faiz artışlarına devam edeceği yönündeki beklentiler ekonomik durgunluk yaşanacağı yönündeki kaygıları da besledi. Bu da riskli varlıklardan kaçışa neden oldu. Riskten kaçış, en riskli yatırım araçlarından olan borsaları negatif etkiledi.

ABD borsalarında dün yaşanan sert düşüşü Walmart ve Target isimli perakende devlerinin üç aylık bilançoları tetikledi. Dev şirketlerin üretim ve nakliye maliyetlerinin artmaya devam ettiği, tüketici harcamalarının azaldığı görüldü. Target dün piyasa değerinin dörtte birini kaybetti. ABD borsalarındaki düşüş Avrupa borsalarını da sarstı.

WALL STREET’TE SERT KAYIP

Dün Wall Street'te pandeminin ilk aylarından bu yana gözlenmeyen bir panik yaşandı. S&P500 bir günde yüzde 4 değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 4,04 düşüşle Haziran 2020’den bu yana en kötü düşüşü kaydetti. Bu endekste yalnızca 8 hisse pozitifte işlem gördü.

Nasdaq 100 endeksindeki satışlar ise daha sert oldu. Bu endeksteki günlük düşüş yüzde 5’i geçti.

Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi, yatırımcıların yükselen enflasyon konusundaki büyük korkuları nedeniyle dün 2020’den bu yana en büyük kaybını bildirdi. Gün içinde yüzde 3,57 kayıp yaşayan endeks, Mart 2021’den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

AVRUPA BORSALARI GERİLİYOR

Avrupa borsaları bugün Wall Street’teki sert satışların ardından düştü. Büyük perakendecilerden gelen sonuçlar, dünyanın en büyük ekonomisinde artan enflasyonun yarattığı darbenin altını çizdi.

Dünkü yüzde 1’lik bir düşüşün ardından bugün de aşağı yönlü hareketini sürdüren Avrupa STOXX 600 endeksi bugün de yüzde 2 düştü. STOXX 600, küresel durgunluk korkuları ve enflasyon endişeleri nedeniyle yılın başından bu yana yüzde 12 düştü.

LONDRA BORSASI DA DÜŞTÜ

Londra Borsası’nın endeksi olan FTSE 100 endeksi hafta başından bu yana şimdiye kadar neredeyse yüzde 2,5 değer kaybetti.

Bu haftaki veriler, İngiltere enflasyonunun Nisan ayında 40 yılın zirvesine ulaştığını ve tüketicilere verilen acı ve potansiyel bir durgunlukla ilgili endişeleri derinleştirdiğini göstermişti. Enflasyon verileri borsadan kaçışı tetikleyen bir başka unsur oldu.

PİYASA SALLANTIDA

CNBC’nin aktarımına göre, Küresel düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan AIA yöneticisi Mark Konyn, şu anda piyasa duyarlılığında bir sallantı olduğunu söyledi.

Konyn, “Bir yandan yatırımcılar, enflasyonun kazançlara zarar vereceğinden ve hisse senedi piyasalarındaki notu değiştireceğinden endişeleniyor. Bu da yatırımcılara çok zarar veriyor. Öte yandan, büyüme fırsatları konusunda da aynı derecede endişeliler” dedi.

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