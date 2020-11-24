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Piyasalar yeniden alev aldı! Dolar 8 TL, Euro 10 TL sınırında!

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Merkez Bankası'nın faiz kararıyla önce hafif geri çekilen piyasalar yeniden tırmanışa geçti. Dolar/TL 7,95 TL, Euro/TL 9,46 TL, Sterlin/TL 10,63 TL'den işlem görürken, altının gramı 467 TL'de.
Piyasalar yeniden alev aldı! Dolar 8 TL, Euro 10 TL sınırında!

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla önce hafif geri çekilen piyasalar yeniden tırmanışa geçti. Dolar/TL 7,95 TL, Euro/TL 9,46 TL, Sterlin/TL 10,63 TL'den işlem görürken, altının gramı 467 TL'de. Gümüş 6 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin de 18.873 dolardan alıcı buluyor.

Son iki haftalık dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Türk lirası dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazanmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla önce hafif geri çekilen piyasalar yeniden tırmanışa geçti. Dolar/TL 7,95 TL, Euro/TL 9,46 TL, Sterlin/TL 10,63 TL'den işlem görürken, altının gramı 467 TL'de. Gümüş 6 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin de 18.873 dolardan alıcı buluyor.

Ons'u 1.826 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 462/467 TL, çeyrek altın 750/766 TL ve Cumhuriyet altını 3.086/3.119 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif gelişmelerin küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ifade eden analistler, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin iyimserliği törpülediğini kaydetti.

Üç hafta önce 8.50'yi aşan dolar/TL geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7.52'ye kadar gerilemişti. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı. Kur şu dakikalarda 7,94; euro/TL ise 9,42 seviyelerinden işlem görüyor.

Kurda son 5 haftadır büyük bir oynaklık yaşanıyor. Ekim ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa politika faizinde anlamlı bir artırım bekliyordu. Ancak Murat Uysal başkanlığındaki son toplantıda PPK faizi sabit tutmaya karar verdi ve kurda yukarı yönlü hareket başladı.

Reel Kesim Güven Endeksi kasımda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE, kasımda bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) 2,3 puan düşerek 107,4'e indi.

BDDK'dan yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Açıklamada, Aktif Rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin tüm Kurul kararlarının 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

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