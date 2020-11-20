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Piyasalar yeniden yükselişe geçti!

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Merkez Bankası'nın dünkü faiz arttırımı kararı sonrasında döviz yeniden yükselişte. Dolar/TL 7,57 TL'den, Euro/TL 8,99 TL'den, Sterlin/TL 10,05 TL'den işlem görüyor. Gram altın 454 TL, gümüş ise 5,88 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18.082 dolardan işlem görüy
Piyasalar yeniden yükselişe geçti!

Merkez Bankası'nın dünkü faiz arttırımı kararı sonrasında döviz yeniden yükselişte. Dolar/TL 7,57 TL'den, Euro/TL 8,99 TL'den, Sterlin/TL 10,05 TL'den işlem görüyor. Gram altın 454 TL, gümüş ise 5,88 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18.082 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi. Faiz artışı beklentileri 2 ile 5,75 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 4,75 puandı.

Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış,, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Merkez Bankası'nın dünkü faiz arttırımı kararı sonrasında döviz yeniden yükselişte. Dolar/TL 7,57 TL'den, Euro/TL 8,99 TL'den, Sterlin/TL 10,05 TL'den işlem görüyor. Gram altın 454 TL, gümüş ise 5,88 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18.082 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.868 dolardan fiyatlanan altının gramı 450/454 TL, çeyrek altın 730/746 TL, Cumhuriyet altını 3.004/3.038 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.325,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,41 değer kazancıyla 1.313,02 puandan tamamlayarak, rekor seviyeden kapandı.

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