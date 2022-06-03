Piyasalarda Bugün 03.06.2022

DÖVİZ
USD/TRY 16,4981 %0,16 +
EURO/TRY 17,759 %0,11 –
GBP/TRY 20,7412 %0,47 –
EURO/USD 1,0745 %0,03 –
BORSA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 2.611,22 puanla rekor seviyeden başladı.
BİST 100 2611,22 %0,37 +
KRİPTO PARALAR
BTC/USD 30408, 00 %1,13 +
ETH/USD 1812,93 %1,03 –
ALTIN
GRAM ALTIN 989,899 %0,02 +
ÇEYREK ALTIN 1619,19 %0,08 +
CUMHURİYET 6660,95 %0,08 +
EMTİA
ONS ALTIN 1865,84 %0,15 –
ONS GÜMÜŞ 22,312 %0,10 –
BRENT PETROL 116,967 %1,14 –
OPEC+ koalisyonundan çıkan üretim artışı kararı petrol piyasasını tatmin etmedi.
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