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Piyasalarda Bugün 03.06.2022

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Piyasalarda Bugün 03.06.2022
Piyasalarda Bugün 03.06.2022

DÖVİZ

 

USD/TRY                      16,4981                %0,16                   +

EURO/TRY                             17,759                  %0,11                   –

GBP/TRY                      20,7412                %0,47                   –

EURO/USD                             1,0745                  %0,03                   –

 

BORSA

 

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 2.611,22 puanla rekor seviyeden başladı.

 

BİST 100                       2611,22                %0,37                   +

 

KRİPTO PARALAR

 

BTC/USD                      30408, 00             %1,13                   +

ETH/USD                      1812,93                %1,03                   –

 

ALTIN

 

GRAM ALTIN               989,899                %0,02                   +

ÇEYREK ALTIN           1619,19                %0,08                   +

CUMHURİYET             6660,95                %0,08                   +

 

EMTİA

 

ONS ALTIN                   1865,84                %0,15                   –

ONS GÜMÜŞ                22,312                  %0,10                   –

BRENT PETROL          116,967                %1,14                   –

 

OPEC+ koalisyonundan çıkan üretim artışı kararı petrol piyasasını tatmin etmedi.

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