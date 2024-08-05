Piyasalarda 'kara pazartesi': Küresel kasırga Borsa İstanbul'u sarstı

Küresel piyasalarda Fed'in politika hatası ihtimali ve ABD'de yükselen resesyon beklentileriyle birlikte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle rekor düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul da yeni haftaya sert satışlarla girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,7 düşüşle başladı ve endeks bazlı devre kesici devreye girdi. İşlemlerin tekrar başlamasıyla satışlar yüzde 7'yi aştı ve ikinci kez endekste devre kesici çalıştı.

BIST 30 vadelilerinde düşüşler yüzde 7'ye kadar ulaşmıştı.

Yeni hafta Asya'daki sert satışlarla piyasalarda tarihi bir kasırgaya yol açtı. Japonya hisseleri 1987'den bu yana en sert satış dalgasıyla karşı karşıya Güney Kore'de Kosdaq endeksi rekor düşüş kaydetti.

ABD'de Cuma günü çakılan hisse endeksleri yeni haftaya da negatif girdi. Nasdaq 100 endeksi vadelilerinde düşüş yüzde 6'ya ulaştı.

Kripto paralar tepetaklak

ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleriyle, kripto paralarda sert satışlar yaşanıyor. Küresel piyasalardaki riskten kaçınma krizinden etkilenen Bitcoin, 50 bin doların altını gördü ve Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saatte yüzde 18'e yakın değer kaybetti. Lider kripto para birimi böylece yaklaşık 6 ayın dibini gördü.

Ethereum ise, 2021 yılından bu yana en büyük düşüşünü yaşarken, ETH'deki kayıp yüzde 25'e ulaştı.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 15,70 oranında değer kaybederek 1,81 trilyon dolara geriledi.

Ons altında kâr satışları

Ons altın fiyatları, ABD'de resesyon endişeleri ve Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik artan beklentilerden kaynaklanan desteğe rağmen, kâr realizasyonun etkisiyle negatif tarafta seyrediyor. 2414 - 2458 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,47 düşüşle 2431 dolarda bulundu.

Gram altın tarihi rekorunu yeniledi

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı, bu bileşenlerindeki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2657 liraya çekti. Gram altın şu sıralarda yüzde 0,59 kayıpla 2593 liradan alıcı buldu.

Dolar/TL'de tüm zamanların zirvesi

Dolar fiyatları, yeni haftaya hızlı başladı. Kur, Türkiye piyasalarının açılışının ardından 33,3647 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.51 itibarıyla yüzde 0,30 yükselişle 33,3028 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 33,7170 TL'ye kadar tırmandı.

Jeopolitik endişeler

Piyasalarda Fed'in para politikası patikasına ilişkin fiyatlamalarla birlikte jeopolitik endişeler de satışlara yol açtı.

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da, Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Fuat Şükrü’nün de Beyrut’ta öldürülmelerinin ardından Orta Doğu’da gergin bir hafta sonu geride bırakıldı.

İran’ın kendi ülkesinde gerçekleşen saldırıya nasıl bir yanıt vereceğine ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Cuma günü “İran kaynaklı tehditler” karşısında İsrail’in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirdi.

Aynı gün dünya genelinde çok sayıda havayolu şirketinden uçuş iptali haberleri geldi. Türk Hava Yolları Cuma gecesi için planlanan uçuşlarını iptal etti. Pegasus da İran, Irak ve Ürdün’e yapılması planlanan seferlerini Cumartesi sabahına erteledi.

Axios’un konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken G-7’deki mevkidaşlarına İran ve Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarının pazartesi günü başlayabileceğini söyledi. Haberde, Blinken’ın ABD’nin tam zamanlamayı bilmediğini ancak saldırıların önümüzdeki 24-48 saat içinde başlamasının beklendiğini söylediği belirtildi.

Pazar günü açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “İster karada ister havada olsun, savunma açısından hazırlığımız yüksek ve hem hızlı bir yanıt hem de saldırı için hazırlıklıyız. Bize saldırmaya cüret ederlerse ağır bir bedel ödeyecekler” dedi.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Pazar akşamı X hesabı üzerinden Türkiye’nin Lübnan için seyahat uyarısının güncellendiğini belirtti.

Paylaşıma göre “Elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınılması” çağrısı yapan Bakanlık, Lübnan’da kalmaları elzem olmayan vatandaşların “mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmalarını” tavsiye etti.