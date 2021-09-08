Piyasalarda risk iştahı azaldı: Dolar/TL 8,35’in üstünde

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını azaltma kararını erteleyeceği endişesiyle birkaç gündür değer kaybeden dolar TL karşısında toparlanarak 8,35’in üstünde güne başladı.

Yatırımcılar bugün yön için küresel piyasaları ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında yapacağı konuşmayı izleyecek.

Dolar/TL geçen hafta 11 Mayıs’tan beri ilk kez 8,2620 seviyesine kadar gerilese de enflasyonun Merkez Bankası’nın (MB) politika faizinin üzerine çıkması sonrası bu düşüş kalıcı olmadı.

Yurt içinde enflasyon ve para politikasına ilişkin kaygılar TL üzerinde yukarı yönlü baskı yaratırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını ne zaman ve ne hızda azaltmaya başlayacağına ilişkin beklentiler dolara ve dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yön veriyor.

Dün 8,35’e yükselen dolar/TL bu sabah 10:10’da 8,37, avro/TL 9,91 seviyesindeydi.

Reuters ajansına konuşan bankacılar küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar gerilediğine ve hafta başında bir ayın dip seviyesinde bulunan dolar endeksinin büyük bölümü dün olmak üzere art arda iki gündür prim yaparak gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında değer kaybı yarattığına dikkat çekti.

Riskten kaçış temel olarak ABD borsalarında etkili olurken ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi. Yükselen getirilerden destek bulan dolar endeksi dün gördüğü bir haftanın zirvesi olan 92,571’in hafif altında yatay seyretti.

ABD’de geçen hafta açıklanan verilerin istihdam artışında keskin yavaşlamaya işaret etmesi para politikasını sıkılaştırmak için istihdam piyasasını izleyen Fed’in tahvil alımlarını azaltma kararını en az bir ay ertelediği beklentisine yol açmıştı.

Yatırımcılar bu hafta ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alımlarını azaltma kararı alıp almayacağını izleyecek. ECB para politikası kararını yarın açıklayacak.

Yurt içinde ise cuma günü açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 19,25 ile MB politika faizinin de üzerine yükselirken, piyasalar enflasyon üzerinde faiz taahhüdünü geri çeken MB’den faiz artışı tepkisi beklemiyor, erken faiz indirimi kaygıları ise TL’yi baskılıyor.