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Piyasalarda son durum ne? Dolar/TL 7.31'i aşarak rekora yükseldi

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Dolar/TL 7.31'i aşarak rekora yükseldi
Piyasalarda son durum ne? Dolar/TL 7.31'i aşarak rekora yükseldi

Perşembe gününü 7.20 seviyesinin üzerinde tamamlayan Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Kur, TSİ 10:16'da 7.3140 ile rekor tazeledi.

Bir aylık suskunluk döneminin ardından Temmuz sonunda dar bandı kıran kur, Kurban Bayramı sonrasında hareketlenerek 7 seviyesini aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen ayın sonunda yayınladığı Temmuz enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4’den yüzde 8.9’a yükseltmişti.

Dolar/TL bu hafta yüzde 5'ten fazla yükseldi. Londra swap piyasasında TL'nin gecelik faizi Salı günü yüzde 1,000'in üzerine çıkmasının ardından takip eden günlerde normal seviyelere geriledi.

Kurda yaşanan sert yükselişin ardından dün, TCMB'den açıklama geldi. Piyasada oluşan fiyat gelişmelerin yakın takip edildiği belirtilen TCMB açıklamasında araçlar oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi bu hafta yüzde 9'a yakın düşmesinin ardından Cuma gününe ekside başladı.

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