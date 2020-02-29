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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Piyasalarda Sular Durulmuyor

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Piyasalarda Sular Durulmuyor
Piyasalarda Sular Durulmuyor

Dolar 6,23'ten işlem görüyor

Euro 6,88'den işlem görüyor 

Sterlin  7,99'dan işlem görüyor 

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