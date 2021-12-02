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Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?

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Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?
Piyasaya müdahale eden Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?

Merkez Bankası dün döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalede bulundu. Dolar, hamle sonrası 12.40'lara kadar gerilese de düşüş kalıcı olmadı ve kur yeniden 13.20'nin üzerine çıktı. Merkez piyasaya sattığı dövizin miktarıyla ilgili bilgi vermezken, kaynaklar Merkez'in müdahaleyle doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtiyor.

Dolar dün 14 lira sınırına kadar yükselirken Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Ocak 2014'ten bu yana ilk kez yapılan müdahaleyle dolar satışı gerçekleştirildi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

TCMB, piyasaya sattığı dövizin miktarıyla ilgili bilgi vermedi. Kaynaklar, TCMB'nin bugünkü müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtiyor. TCMB, piyasaya ne kadar döviz sattığını 15 gün sonra paylaşacak.

TL, dolar karşısında kasım ayında yüzde 47 değer kaybederken dolar kuru dün itibarıyla 14 seviyesini test etmiş, gün içerisinde de müdahale öncesi 13.80 seviyesinden işlem görüyordu. TCMB'nin müdahalesinin ardından dolar kuru önce 13 TL altına kırarak 12.42'ye kadar inse de kalıcı olamadı ve tekrar 13.20 üzerine çıktı.

Merkez Bankası, piyasaya resmi olarak son müdahalesini, Erdem Başçı döneminde 23 Ocak 2014 tarihinde 3 milyar 151 milyon dolarlık döviz satım ihalesi yaparak gerçekleştirmişti. Son ihale İle satış ise 24 Nisan 2016 tarihindeydi

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