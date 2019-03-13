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Piyasaya sahte banknotlar sürmüştü

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Piyasaya sahte banknotlar sürmüştü
Piyasaya sahte banknotlar sürmüştü

12.03.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Güzelyurt’ta M.S.(E-44), kendisini bir şahıs olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründükten sonra tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğu düşünülen 100 TL’lik banknotlardan oluşuna toplam 2,150 TL nakit parayı, cep telefonu almak üzere başka bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürüdüğü tespit edildi.

Bahse konu şahıs Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Üzerinde yapılan aramda ise yine sahte olduğu bir adet 100 TL’lik banknot bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor

 

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