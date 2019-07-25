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Piyasaya sahte para süren bir kişi tutuklandı

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Piyasaya sahte para süren bir kişi tutuklandı
Piyasaya sahte para süren bir kişi tutuklandı

24.07.2019 tarihinde, Lefkoşa’da, B.A.(E-24), tasarrufunda bulundurduğu A437707766 seri numaralı 3 adet 100’lük sahte banknotu Lefkoşa da faaliyet gösteren üç ayrı benzin istasyonundan satın aldığı akaryakıta karşılık vermek suretiyle tedavüle sürüp, para üzeri olarak toplam 197.50 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

 

  24.07.2019 tarihinde saat 13:30 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete giden B.A.(E-24) yapmış olduğu alış veriş sonrasında tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği 1 adet A 437 707766 seri numaralı 100 TL’lik banknot parayı kasaya verdiği sırada tespit edilmiştir. Konu şahsın üzerinde yapılan aramada 3 adet A 437 707766 seri numaralı 100 TL’lik banknot ve 39 adet de A 625 255062 seri numaralı 50 TL’lik sahte banknot bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir

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