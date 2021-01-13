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Piyasaya sahte para sürmüşlerdi

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Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle” suçlarından tutuklanan zanlılar Oğulcan Bulut ve Yusuf Bulut dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Piyasaya sahte para sürmüşlerdi

Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle” suçlarından tutuklanan zanlılar Oğulcan Bulut ve Yusuf Bulut dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı. Sensev huzurda bulunan zanlılar Oğulcan BULUT ve Yusuf BULUT "Sahte Banknot Tasarrufu, Sahte Banknotu Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Mal Temini" suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 5 Ocak 2021 tarihinde, saat 11.00 raddelerinde, Lefkoşa'da, Göçmenköy Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, Malin 2 Market isimli market içerisinde Lefkoşa'da sakin zanlı Oğulcan BULUT tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğuna inanılan C520800345 seri numaralı 100 Türk Liralık banknotu 86,92 TL değerinde yapmış olduğu alışveriş karşılığında tedavüle sürüp sahtekârlıkla eşya temini ve 13 TL üst alarak sahtekârlıkla para temini yaptığı yönünde şikâyet olduğunu söyledi. Polis zanlının ayni konu market içerisinde tekrar bir adet 100 Türk Liralık C452543305 sahte banknot tedavüle sürmek istediği esnada görevli polisler tarafından suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlı Oğulcan BULUT beraber yaşamakta olduğu zanlı Yusuf Bulut’un ikametgâhında yapılan aramada adı edilenlerin sahte olduklarını bildikleri C490542321, C452543305, C414546301, C520800345, C478657587, C748457154, C621341215, C325754621 ve C254568941 seri numaralarından oluşan toplam 43 adet 100TL den oluşan 4300TL banknot para tespit edildiğini söyledi. Yine yapılan soruşturma neticesinde KKTC genelinde farklı iş yerlerine söz konusu paralardan tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. Polis ayni gün zanlı 1 tarafından Malin 2 isimli iş yerinde tedavüle sürüldüğü tespit edilen C452543305 ve C520800345 seri nolu 2 adet sahte olduğuna inanılan banknot tespit edilerek emare olarak alındığı söyledi. Polis memuru Mustafa Sensev zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini zanlı Oğulcan Bulut’un gönüllü ifadesinde konu paraların bir kısmını 10 Haziran 2020 tarihinde KKTC'ye Girne limanından giriş yaptığı esnada getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Yusuf Bulut’un da ifadesinde konu paraları 29.10.2020 tarihinde KKTC'ye Girne Limanından Giriş yaptığı esnada getirdiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlı Oğulcan Bulut’un borcuna karşılık olarak S.T isimli bir şahsa vermiş olduğu paralar içerisinden C478657587 ve C0748457154 seri numaralarını kapsayan 2 adet 100TL banknot tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis ayrıca 27 adet sahte paranın Mağusa’da postane ve U.Y isimli bir şahısta tespit edildiğini belirterek meselenin ciddi bir mesele olduğunu yapılan incelemede bulunan paraların 48 âdetinin sahte olduğunu tespit edildiğini soruşturmanın devam ettiğini meseleye bağlantısı olduğu düşünülen 1 şahsın daha arandığını belirterek zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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