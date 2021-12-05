  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Pizza hamuruna jilet koyan kişiye dört yıl dokuz ay hapis cezası

» »
ABD’de, süpermarketlerde satılan pizza hamurlarına jilet koyan kişi dört yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Pizza hamuruna jilet koyan kişiye dört yıl dokuz ay hapis cezası

Nicholas Mitchell’ın (39) yaptığı akıl almaz şey, Ekim 2020’de, Maine eyaletinin Saco kentindeki Hannaford Supermarkets zincirinin şubesinden satın aldığı pizza hamuru üreticisinin ürününden jilet çıkan bir müşterinin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Micthell haziran ayında suçlu bulumuştu. 10 yıla kadar hapsi istenmişti. İnceleme sonucunda marketteki başka ürünlerde jilet bulunmuş, firmanın ürünleri raflardan kaldırılmış, kimseye bir şey olmamıştı.

‘It’ll Be Pizza’ adlı, süpermarketlere pizza hamuru satan firmanın eski çalışanı Mitchell’in temyize gitmeyeceği, hapis cezasının yanı sıra mahkeme sürecinde yaptığı anlaşma gereğince ürünlerine jilet koyduğu ‘Hannaford Supermarkets’a 230 bin dolar (3,15 milyon lira) ödeyeceği belirtildi.

Yerel basın, Mitchell’in kuaför olan kız arkadaşının pandemi nedeniyle çalışamadığını, bir suça karışıp tutuklandığını, onunla yaşayan Mitchell’in de otomobilinde yatmaya başladığını ve bu sürecin sonunda işinden kovulduğunu yazdı.

Karar duruşmasında ağlayan Mitchell’in kendisini kovdukları için pizza hamuru üreten eski işyerine zarar vermek istediğini söylediği belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız01 Aralık 2021 Çarşamba 20:30
  • Trump'ın Biden ile çıkacağı canlı yayın öncesi testi pozitif çıktı01 Aralık 2021 Çarşamba 19:46
  • ABD'den Yunanistan'a 33,5 milyon dolarlık askeri yatırım01 Aralık 2021 Çarşamba 18:51
  • Hırsızlıkla suçlandı; 2,1 milyon dolar tazminat kazandı01 Aralık 2021 Çarşamba 18:17
  • Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak01 Aralık 2021 Çarşamba 16:32
  • ABD-Taliban görüşmesinde gündem: Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması01 Aralık 2021 Çarşamba 15:02
  • Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ABD Senatosu için adaylığını açıkladı01 Aralık 2021 Çarşamba 11:51
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır01 Aralık 2021 Çarşamba 11:31
  • Eski ABD Başkanı Trump’tan Meghan Markle’a bombardıman: Kraliçe’yi incitti, Harry’yi kullandı01 Aralık 2021 Çarşamba 10:48
  • Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı01 Aralık 2021 Çarşamba 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti