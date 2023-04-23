Pizza şovu pahalıya patladı: 2 ölü, 12 yaralı

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Salamanca bölgesinde hizmet veren bir İtalyan restoranında facia yaşandı…

Cuma gecesi Burro Canaglia Bar&Resto isimli mekanda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı…

Madrid Belediye Başkanı Luis Martinez-Almeida, yaşamını yitirenlerden birinin restoran çalışanı olduğunu ve diğerinin ise bir müşteri olduğunu söyledi.

Madrid’deki olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden El Pais’e konuşan görgü tanıkları, bir garsonun servis ettiği pizzayı alevlerle tutuşturarak müşterileri şov yapmak istediği sırada alevlerin kontrolden çıktığını söyledi. Alevli pizza şovu sırasında ateşin tavana ve daha sonra da bütün mekana yayıldığı belirtildi.

Yetkililer yangının meydana geldiği restoranın bölge itfaiye müdürlüğüne yakın olmasından dolayı hızla müdahale edilebildiğinin de altını çizdi. Yangının restoranın giriş kapısına yakın bir yerde çıktığını açıklayan yetkililer bu sebeple mekandan çıkmanın çok zor olduğunu da söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.