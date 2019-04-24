Zlatan Ibrahimovic altın saatini çıkararak lüks ceketinin içine koydu. Ceketini de son model spor otomobilinin koltuğuna atarak beş yıldızlı bir otele doğru yola çıktı. Tarihler 2004'ü gösteriyor ve yer Amsterdam'dı. İsveçli yıldız o sıralarda Ajax'ın gelecek vadeden genç bir yeteneğiydi ve kariyerini yükseltebilecek menajer arıyordu.

Başta Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yürüten Mino Raiola, kariyeri boyunca 600 milyon Euro'nun üzerinde transferlere imza attı.İşte Pizzacıda çalışarak iş hayatına atılan İtalyan menajer