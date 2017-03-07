PKK mensuplarının 'darbe girişimi' mesajlaşması

Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları öne sürülen 4 sanığa, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların telefon mesajları ile FETÖ/PDY'nin darbe girişimini değerlendirdiği bildirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan dönemin DBP'li Tekman Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Karaca, aynı belediyenin eski meclis üyesi Nuh Demirel, Çiçek Sarıaltın ve Osman Kılıç hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan 226 sayfalık iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsalda faaliyet gösteren mensuplarına işbirlikçilik yaptıkları belirtilerek, sanıkların örgütle irtibatlı olduğu düşünülen kişilerle yaptıkları telefon görüşmelerinin kayıtlarına, teknik takip bilgilerine yer verildi.

Mesajlar iddianamede

Terör örgütleri PKK/KCK ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) arasındaki organik ilişkiye de atıfta bulunulan iddianamede, sanık Sarıaltın'ın, örgütle ilişkili olduğu değerlendirilen Cemil Cevher telefonla yaptığı mesajlar aktarıldı.

Sarıaltın ile Cevher'in mesajlarında FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimini ele alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkeye hakaret ettikleri belirtilen iddianamede, özellikle Cevher'in telefon mesajlarında darbenin Erdoğan tarafından yapıldığının ve darbeye karşı çıkmak için sokağa çıkan vatandaşların da Erdoğan'ın taraftarı olduğunun savunulduğuna işaret edildi.

İddianamede, Cevher'in bu mesajları ile algı oluşturarak FETÖ/PDY'yi terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili kitle üzerinde aklamaya çalıştığı vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Mesajlarda, darbeye karşı sokaklara çıkan vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları olduğu, bilinçli olarak sokağa dökülüp kalkışmaya katılan asker ve sivillerin tutuklanmalarına meşrutiyet kazandırılmak istendiği öne sürülerek sokağa çıkan vatandaşlara beddua edilmektedir. Mesajların içeriği itibarıyla algı oluşturup FETÖ/PDY'yi terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı kitle üzerinde temize çıkarmak amacıyla bu mesajların atıldığı ve bu itibarla PKK/KCK terör örgütünün FETÖ/PDY terör örgütü ile organik ilişki içerisinde olduğu değerlendirilmiştir."

PKK üyesi olmakla suçlanan sanığın telefonunda Gülen fotoğrafı bulundu

İddianamede, sanıklardan Tülay Karaca'nın el konulan cep telefonunda yapılan incelemede terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanda silahlı olarak faaliyet gösteren bir örgüt mensubunun yanı sıra FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in fotoğrafının bulunduğu aktarıldı.

Karaca'nın cep telefonunda, PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD'nin sözde askeri aparatı YPG içerisinde faaliyet gösteren bir örgüt mensubunun terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiyi infaz etmesine ilişkin görüntülerde çıktığı anlatılan iddianamede, bu görüntülerde genel olarak PKK/KCK propagandası yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla hapsi istenen tutuklu sanıklar Karaca, Sarıaltın, Demirel ve Kılıç'ın yargılanmasına Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.