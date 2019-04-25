PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın davası sürüyor

Almanya'nın, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında Avrupa Tutuklama Emri çıkardığı ve geçen ay Atina'ya gitmek üzereyken Larnaka Havaalanı'nda tutuklanan Çerkez Korkmaz isimli PKK'lının iadesiyle ilgili mahkeme süreci dün de devam etti.

Larnaka Kaza Mahkemesi’nin dün duruşmaya 13 Mayıs’ta devam edilmesine karar verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs adaleti karşısında, Korkmaz’ı, Türkiye veya başka bir yerde, sivillerin öldürüldüğü herhangi bir terör faaliyetiyle ilişkilendirecek tek bir delil bile bulunmadığını” öne sürdü.

Bunun tam aksine, dünkü mahkeme sürecinde bu sonucun daha da güçlendiğini kaydeden gazete, Larnaka Kaza Mahkemesi yargıcının dün tarafları Rum Yönetimi’nin Korkmaz’ın iadesiyle ilgili uluslararası tutuklama emrine yanıt vermesine ilişkin zamanın azaldığı konusunda uyardığını ekledi.