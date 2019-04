Pladis Global’a DAÜ’lü endüstri mühendisi müdür atandı

Ahmet Necmi Dinç 2010 yılında Endüstri Mühendisi olarak mezun olduktan sonra askerliğini tamamlamış ve Türkiye’nin en büyük araştırma şirketlerinden GfK’da bir yıl çalıştıktan sonra 2013 yılında Yıldız Holding’e ait Ülker grubunda Marka Yöneticisi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2016 yılında Marka Yöneticisi (Brand Manager) görevine getirilen Ahmet Necmi Dinç geçtiğimiz Mart ayında terfi ettirilerek Pladis Global’in Pazarlama Müdürü (Marketing Manager) pozisyonuna getirilmiştir. Bünyesinde McVitie’s, GODIVA ve Ülker gibi markaları bulunduran Pladis Global 2017 yılında gerçekleştirdiği 3.5 Milyar GBP’luk satış geliri ile Dünya’nın en büyük çikolata ve atıştırmalık (snacking) firmaları arasına girmiştir.

Ahmet Necmi Dinç, DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde sadece İngilizce dilinde kaliteli bir eğitim almadığını, ayni zamanda 116 milletten öğrencinin bulunduğu DAÜ’de yabancı kültürleri de yakından tanıma olanağını yakaladığına değinerek, öğrencilerine bu fırsatı sunan DAÜ’ye ve bölümüne teşekkür etti.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak’ın verdiği bilgiye göre Endüstri Mühendisleri ile İşletme Mühendisleri sanılanın aksine sadece her tür imalatın yapıldığı fabrikalarda değil, ayni zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, marka yöneticiliği, yazılım, turizm, eğitim, telekomünikasyon, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat şirketleri ve çıkarma (extraction of petroleum, natural gas, mine etc.) işleri yapan firmalarında da başarıyla yöneticilik yapmakta ve firmaların daha az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına katkıda bulunmaktadırlar.

Çift Anadal programları ile başarılı öğrencilerine Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’nin sadece 5 üniversitesinde bulunan ABET akreditasyonuna da sahiptir. (abet.org). İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet, inşaat ve çıkarma sektörlerinin marka olmuş uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi Dünya’nın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almakta ve yüksek başarıyla mezun olup ayrıca akademisyen olarak da görev yapmaktadırlar.