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Plaj turnuvası tamamlandı…

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Plaj Tenisi Turnuvası 30 Ağustos 2020 pazar günü oynanan maçlarla sona erdi.
Plaj turnuvası tamamlandı…

Acapulco plajında KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada toplam 84 sporcu mücadele etti.

30 Ağustos 2020 Pazar günü oynanan maçların ardından Girne Belediyesi Tenis Kulübü Asbaşkanı Murat Ertanoğlu tarafından turnuvanın ana sponsoru Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu'ya ve Acapulco Otel temsilcisine teşekkür plaketlerinin taktim edilmesinin ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporcular ödüllerini Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, GBTK Asbaşkanı Murat Ertanoğlu, GBTK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve KKTF Plaj Tenisi Sorumlusu Çağakan Kansu elinden aldılar.

4 kategoride oynanan turnuvada dereceye giren sporcular;

8-12 Yaş

1. NoaDuchateau-Akay Ali Sağkanat

2. 2.Özgül Şah - Enver Ada Gençel

 

Çift Kadınlar;

1. İzem Civisilli - MerilSonakın

2. Nadir Çınarlılı - Melis Mevlit

 

Çift Erkekler;

1. Mehmet Sonat - Yarkın Kuloğlu

2. Mustafa Zorba - Barış Örek

 

Karışık Çiftler;

1. Fatma Kayol - ZekaBaşel

2. İzem Civisilli - Derin Samioğlu

 

Alt Grup Çift Kadınlar;

1. Özay Barutçu - Sevilay Barutçu

2. Yağmur Kurt - Özgü Ertoprak

 

Alt Grup Çift Erkekler;

1. Mehmet Özcafer - Cafer Duvarcı

2. Yusuf Gökbayrak - Mert Yükselen

 

Alt Grup Karışık Çiftler

1. Doğa Özdol - Hazan Ali Akhisar

2. Eda Şevket -Arsen Güvensoy

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