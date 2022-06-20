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Plaj voleybolu başlıyor

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Plaj voleybol liginin açılışı yıldızlarla oluyor.
Plaj voleybolu başlıyor

Lefkoşa BeachVolley Arena’da yarın başlayacak “Kulüplerarası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi”nin kızlar kategorisinde 28 takım 8 grupta tek devreli lig usulüne göre müsabakalara çıkacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar son 16’ya kalacak. Son 16 ve Çeyrek Final karşılaşmaları eleme sistemine göre oynanacak.

Yıldız erkeklerde ise organizasyonda korta çıkacak 12 takım 3’erli 4 grupta mücadele verecek.

Turnuvanın ilk gününde 24 kız, 8 erkek maçı yapılacak.

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