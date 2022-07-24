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Plaj Voleybolu Ligi Yıldızı Erkeklerde MSA İmzası

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Plaj Voleybolu Ligi Yıldızı Erkeklerde MSA İmzası
Plaj Voleybolu Ligi Yıldızı Erkeklerde MSA İmzası

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Plaj Voleybol liginde yıldız erkekler kategorisinde katılan Mağusa Spor Akademisi (MSA) takımı şampiyon olarak önemli başarıya imza attı. Doğruöz Market (Kaptan) ana sponsorluğunda yıldız erkekler ligine katılan Burak Zorba-Eren Siper ikilisi Mağusa Spor Akademisi (MSA) takımı olarak başarılı bir performans ortaya koyarak kategorilerinde ilk kez şampiyon olarak önemli başarıya imza attılar. Antrenör Kemal Şah yönetiminde büyük bir özveriyle çalışarak plaj Voleybol ligine ana sponsor Doğruöz Market (Kaptan) katılan Burak Zorba-Eren Siper ikilisin elde edilen şampiyonlukla Mağusa Spor Akademisi (MSA) olarak ilklere imza atıldı.


Ayrıca Mağusa Spor Akademisi (MSA) sporcusu Burak Zorba yıldız erkeler kategorisinde Güner Burgul en değerli oyuncu ödülünde sahibi olarak büyük bir mutluluk yaşadı.
burak-zorba-eren-siper-(2).jpgMSA Voleybol’a Isınıyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen (2021-2022 sezon) büyük erkekler liginde parkede ilk kez mücadele eden Mağusa Spor Akademisi (MSA) ilk sezonunda lig şampiyonluğu, 10.Raif Rauf Denktaş kupası şampiyon olarak ilk kez kupayı müzesine götürdü. Voleybol büyük erkekler 20.süper kupada finalisti Mağusa Spor Akademisi (MSA), Voleybol U14 Kızlar liginde finalist, Voleybol U17 erkekler liginde finalist olarak sezonu
başarılı bir şekilde tamamladı. Voleybol liglerine 3 yıl önce yıldız kız, yıldız erkeler olarak katılan Mağusa Spor Akademisi (MSA) bu sezon U14 kızlar, U 16 kızlar, U17 erkeler, büyük erkeler de ilk kez olmak üzere dört kategoride antrenörler Osman Eryıldız, Kemal Şah, Zalihe Postacıoğlu yönetiminde çok başarılı bir sezonu geride bırakırken,  son olarak Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 plaj liginde yıldız erkeklerde Doğruöz Market (Kaptan) ana sponsorluğunda katılan Burak Zorba-Eren Siper ikilisi şampiyon olurken, Burak Zorba, Güner Burgul en değerli oyuncu ödülünde sahibi olarak Mağusa Spor Akademisi (MSA) başarılı bir sezonu geride bıraktı.

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