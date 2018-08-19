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Plaja girişi engelleyen şahıslara polisten işlem

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Plaj tartışmasında bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı
Plaja girişi engelleyen şahıslara polisten işlem

Gemikonağı’nda denize ücret ödemeden girmek isteyen bir grup ile plaj görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün Gemikonağı’nda Mardinli Restorana ait plajda, bir grup aktivistin ücret ödemeden denize girmek istemesi ile restoran işletmecileri ve aktivistler arasında çıkan tartışma sonrası, Mardinli restoran işletmecisi S.O’nun aktivist H.A. ile birbirlerini karşılıklı darp ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, S.O’nun adı edilenlere küfredip bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattığı, yine restoran işletmecisi D.O’nun aktivist R.K’yi darp edip adı edilene küfrettiği ve yine restoran işletmecisi A.O’nun aktivist H.A’ya vurmak suretiyle darp ettiği ve adı edilene küfrettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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