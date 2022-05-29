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Plajda 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalma el bombası buldu

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Kuzey İrlanda’da yaşayan bir çocuk, kumsalda 1’inci Dünya Savaşı’ndan (1914-1918) kalma el bombası buldu.
Plajda 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalma el bombası buldu
Fotoğraflar: Facebook

Polis, County Down Plajı’nda bombayı bulan çocuğun kendilerine haber verdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre ordu mensubu bir teknik personelin plaja gidip incelediği bombanın ‘Mills bombası’ olduğunu tespit etti. Crawfordsburn adlı parka götürülen el bombası, imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Fotoğrafları Facebook’ta paylaşan polisin açıklamasında, “Bulan genç arkadaşa polise bildirdiği için teşekkür ederiz” dendi.

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