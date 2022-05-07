Plajda güneşlenen kadının üzerinden polis aracı geçti

St. Pete Plajı. Fotoğraf: greatruns.com

Robin Diffenderfer (23) çarşamba günü saat 13:00 sıralarında Tampa kentindeki St. Pete Plajı’nda kumların üzerinde sırt üstü yatmış güneşleniyordu.

O sırada ‘denetim’de olan şerif yardımcısı Todd Brien, park ettiği aracını çalıştırdıktan sonra sağa, Diffenderfer’in olduğu yöne döndü ve kadını fark etmeden aracı üzerine sürdü.

Çığlığı duyan Brien aracın altında birinin kaldığını fark etti. Diffenderfer yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

O gün plajda acil bir durum olduğuna dair ihbar aldığını ve o nedenle aceleyle hareket ettiğini söyleyen Brien hakkında soruşturma başlatıldı.