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Plajda şortunu çıkardı linçten jandarma kurtardı

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Plajdaki teşhirciyi linçten jandarma kurtardı
Plajda şortunu çıkardı linçten jandarma kurtardı

Bodrum'da plajda şortunu çıkarıp teşhircilik yaptığı için linç edilmek istenen E.A.P., jandarma ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı. Gözaltına alınan E.A.P., jandarmadaki ifadesi sonrasında savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Dün sosyal medyada, Bodrum'daki bir plajda Suriyeli bir erkeğin Türk bayrağıyla kurulandığı, kadınlara sarkıntılıkta bulunduğu, ardından da linç edilmek istendiğinin ileri sürüldüğü bir paylaşım kısa sürede yayıldı.

Ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin, 7 Haziran Cuma günü Karaincir Plajı'nda önce tekneden cinsel organını gösteren, ardından yüzerek karaya çıktığı koyda plajdaki duşta herkesin içinde şortunu çıkartınca çevredekilerin tarafından linç edilmek istenen Türk vatandaşı E.A.P. olduğu belirlendi.

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