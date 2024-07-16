Plajların analiz sonuçları açıklanmaya devam ediyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran 2024 tarihinde “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuz ayı içerisinde KKTC genelinde toplam 83 plajımızdan deniz suyu numunesinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarında analiz edilmesinin sağlanması planlanmıştır.
Bu doğrultuda, analizleri sonuçlanmış 59 plajın sonuçlarına ait değerlendirmeler aşağıda listelenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Uygulanmakta olan plan çerçevesinde, analizleri sürmekte ve yeni yapılacak plajlarımıza ait değerlendirmeler ise, ilerleyen günlerde analiz sonuçlarının oluşmasını takiben ivedilikle halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
Devlet Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi; deniz suyunda bakılan parametrelerin aşağıda sunulan Tablo’da belirtilen standart limit değerleri çerçevesinde yapılmaktadır:
A
B
C
D
E
Parametre
Mükemmel
İyi Kalite
Yeterli
Referans Analiz Metotları
1
Intestinal Enterekok (cfu/100ml)
100(i)
200(i)
185(ii)
ISO 7899-1 veya ISO 7899-2
2
Escherichia coli (cfu/100ml)
250(i)
500(i)
500(ii)
ISO 9308-3 veya ISO 9308-1
(i) Yüzde (Persantil) 95’lik değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.
(ii)Yüzde (Persantil) 90’lık değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.
Bu bağlamda, söz konusu plajımızdan alınan deniz suyu numunelerinin analizleri sonuçlananlarına ait sonuç değerler parametre bazında ve yukarıdaki tablo çerçevesinde kalite sınıfları belirlenerek aşağıda listelenmiştir:
Sonuçların “Mükemmel” ve “İyi” kalite sınıflarına uyum gösterdiği ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülmesine rağmen, Dairemizce rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı Ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Çevre Korunma Dairesi personelimizce tekrar numuneler alınmış olup, analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına teslim edilmiştir. Çıkan analiz sonuçları halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Sıra No.
Plaj Adı
Bölge
E.coli (sayı/100 ml)
Enterekok (sayı/100ml)
Kalite Sınıfı
1
ACAPULCO HOTEL PLAJI
GİRNE
0
0
Mükemmel
2
ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE
GİRNE
0
0
Mükemmel
3
CHAMADA HOTEL BEACH
GİRNE
9
0
Mükemmel
4
DİANA BEACH
GİRNE
4
0
Mükemmel
5
ESENTEPE HALK PLAJI
GİRNE
0
0
Mükemmel
6
ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE
GİRNE
0
0
Mükemmel
7
KORİNEUM GOLF CLUB
GİRNE
0
0
Mükemmel
8
SHAYNA BEACH ÇATALKÖY
GİRNE
0
0
Mükemmel
9
ESCAPE BEACH ALSANCAK
GİRNE
0
0
Mükemmel
10
KARŞIYAKA HALK PLAJI
GİRNE
4
10
Mükemmel
11
MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA
GİRNE
0
0
Mükemmel
12
MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK
GİRNE
0
50
Mükemmel
13
MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI
GİRNE
0
10
Mükemmel
14
SARDUNYA BEACH
GİRNE
15
40
Mükemmel
15
ALTINKOY
GİRNE
0
10
Mükemmel
16
CAMELOT BEACH ALSANCAK
GİRNE
240
10
Mükemmel
17
KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI
GİRNE
0
10
Mükemmel
18
KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI
GİRNE
23
0
Mükemmel
19
KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU
GİRNE
0
0
Mükemmel
20
MARE MONTE PLAJI ALSANCAK
GİRNE
43
30
Mükemmel
21
MERİT PARK HOTEL PLAJI
GİRNE
0
40
Mükemmel
22
TOP-SET BEACH
GİRNE
43
30
Mükemmel
23
CRATOS HOTEL
GİRNE
93
0
Mükemmel
24
KARAKUM HALK PLAJI
GİRNE
4
0
Mükemmel
25
OSCAR HOTEL PLAJI
GİRNE
93
160
İyi
26
DOME HOTEL PLAJI
GİRNE
9
0
Mükemmel
27
AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA
GİRNE
0
0
Mükemmel
28
GÜZELYALI HALK PLAJI
GİRNE
0
0
Mükemmel
29
L.A HOTEL PLAJI LAPTA
GİRNE
0
0
Mükemmel
30
LAPETHOS HOTEL PLAJI
GİRNE
4
0
Mükemmel
31
SUNA'S BEACH
GİRNE
0
10
Mükemmel
32
ADA BEACH HOTEL ALSANCAK
GİRNE
0
0
Mükemmel
33
DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK
GİRNE
93
0
Mükemmel
34
LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU
GİRNE
460
0
İyi
35
ROCKS HOTEL PLAJI
GİRNE
150
200
İyi
36
VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF
GİRNE
15
60
Mükemmel
37
VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF
GİRNE
9
0
Mükemmel
38
LORDS PALACE HOTEL PLAJI
GİRNE
210
200
İyi
39
AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
Mükemmel
40
ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
Mükemmel
41
ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
Mükemmel
42
KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
Mükemmel
43
MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
Mükemmel
44
TSK ASKERİ PLAJI
LEFKE
9
0
Mükemmel
45
YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
7
0
Mükemmel
46
YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
Mükemmel
47
LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU
BAFRA
0
0
Mükemmel
48
NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU
BAFRA
0
0
Mükemmel
49
MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU
BAFRA
9
0
Mükemmel
50
KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI
BAFRA
7
0
Mükemmel
51
THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI
BAFRA
0
0
Mükemmel
52
SEA BİRD PLAJI
DİPKARPAZ
0
0
Mükemmel
53
ALTINKUMSAL HALK PLAJI
DİPKARPAZ
0
10
Mükemmel
54
LİVANA HOTEL PLAJI
DİPKARPAZ
0
0
Mükemmel
55
BLUE SEA HOTEL PLAJI
DİPKARPAZ
0
0
Mükemmel
56
AYFİLON BELEDİYE PLAJI
DİPKARPAZ
0
0
Mükemmel
57
KARPAZ GATE MARİNA PLAJI
ERENKÖY
0
0
Mükemmel
58
CLUB Dİ MARE HOTEL
ERENKÖY
0
0
Mükemmel
59
YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI
ERENKÖY
0
0
Mükemmel
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