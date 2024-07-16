Plajların analiz sonuçları açıklanmaya devam ediyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran 2024 tarihinde “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuz ayı içerisinde KKTC genelinde toplam 83 plajımızdan deniz suyu numunesinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarında analiz edilmesinin sağlanması planlanmıştır.

Bu doğrultuda, analizleri sonuçlanmış 59 plajın sonuçlarına ait değerlendirmeler aşağıda listelenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Uygulanmakta olan plan çerçevesinde, analizleri sürmekte ve yeni yapılacak plajlarımıza ait değerlendirmeler ise, ilerleyen günlerde analiz sonuçlarının oluşmasını takiben ivedilikle halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamu oyuna saygı ile duyurulur.

Devlet Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi; deniz suyunda bakılan parametrelerin aşağıda sunulan Tablo’da belirtilen standart limit değerleri çerçevesinde yapılmaktadır:

A B C D E Parametre Mükemmel İyi Kalite Yeterli Referans Analiz Metotları 1 Intestinal Enterekok (cfu/100ml) 100(i) 200(i) 185(ii) ISO 7899-1 veya ISO 7899-2 2 Escherichia coli (cfu/100ml) 250(i) 500(i) 500(ii) ISO 9308-3 veya ISO 9308-1

(i) Yüzde (Persantil) 95’lik değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.

(ii)Yüzde (Persantil) 90’lık değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.

Bu bağlamda, söz konusu plajımızdan alınan deniz suyu numunelerinin analizleri sonuçlananlarına ait sonuç değerler parametre bazında ve yukarıdaki tablo çerçevesinde kalite sınıfları belirlenerek aşağıda listelenmiştir:

Sonuçların “Mükemmel” ve “İyi” kalite sınıflarına uyum gösterdiği ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülmesine rağmen, Dairemizce rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı Ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Çevre Korunma Dairesi personelimizce tekrar numuneler alınmış olup, analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına teslim edilmiştir. Çıkan analiz sonuçları halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.