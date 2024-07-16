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Plajların analiz sonuçları açıklanmaya devam ediyor

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Analizleri sonuçlanmış 59 plajın sonuçlarına ait değerlendirmeler aşağıda listelenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Plajların analiz sonuçları açıklanmaya devam ediyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran 2024 tarihinde “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuz ayı içerisinde KKTC genelinde toplam 83 plajımızdan deniz suyu numunesinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarında analiz edilmesinin sağlanması planlanmıştır.

Bu doğrultuda, analizleri sonuçlanmış 59 plajın sonuçlarına ait değerlendirmeler aşağıda listelenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Uygulanmakta olan plan çerçevesinde, analizleri sürmekte ve yeni yapılacak plajlarımıza ait değerlendirmeler ise, ilerleyen günlerde analiz sonuçlarının oluşmasını takiben ivedilikle halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamu oyuna saygı ile duyurulur.

Devlet Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi; deniz suyunda bakılan parametrelerin aşağıda sunulan Tablo’da belirtilen standart limit değerleri çerçevesinde yapılmaktadır:

 

 

 

A

B

C

D

E

 

Parametre

Mükemmel

İyi Kalite

Yeterli

Referans Analiz Metotları

1

Intestinal Enterekok (cfu/100ml)

100(i)

200(i)

185(ii)

ISO 7899-1 veya ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100ml)

250(i)

500(i)

500(ii)

ISO 9308-3 veya ISO 9308-1

(i) Yüzde (Persantil) 95’lik değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.

(ii)Yüzde (Persantil) 90’lık değerlendirmeye dayanmaktadır. Ek 2’ye bakınız.

Bu bağlamda, söz konusu plajımızdan alınan deniz suyu numunelerinin analizleri sonuçlananlarına ait sonuç değerler parametre bazında ve yukarıdaki tablo çerçevesinde kalite sınıfları belirlenerek aşağıda listelenmiştir:

Sonuçların “Mükemmel” ve “İyi” kalite sınıflarına uyum gösterdiği ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülmesine rağmen, Dairemizce  rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen;  Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı Ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Çevre Korunma Dairesi personelimizce tekrar numuneler alınmış olup, analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına teslim edilmiştir. Çıkan analiz sonuçları halkımızla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Sıra No.

Plaj Adı

Bölge

E.coli (sayı/100 ml)

Enterekok (sayı/100ml)

Kalite Sınıfı

1

ACAPULCO HOTEL PLAJI

GİRNE

0

0

Mükemmel

2

ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE

GİRNE

0

0

Mükemmel

3

CHAMADA HOTEL BEACH

GİRNE

9

0

Mükemmel

4

DİANA BEACH

GİRNE

4

0

Mükemmel

5

ESENTEPE HALK PLAJI

GİRNE

0

0

Mükemmel

6

ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE

GİRNE

0

0

Mükemmel

7

KORİNEUM GOLF CLUB

GİRNE

0

0

Mükemmel

8

SHAYNA BEACH ÇATALKÖY

GİRNE

0

0

Mükemmel

9

ESCAPE BEACH ALSANCAK

GİRNE

0

0

Mükemmel

10

KARŞIYAKA HALK  PLAJI

GİRNE

4

10

Mükemmel

11

MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA

GİRNE

0

0

Mükemmel

12

MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK

GİRNE

0

50

Mükemmel

13

MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI

GİRNE

0

10

Mükemmel

14

SARDUNYA BEACH

GİRNE

15

40

Mükemmel

15

ALTINKOY

GİRNE

0

10

Mükemmel

16

CAMELOT BEACH ALSANCAK

GİRNE

240

10

Mükemmel

17

KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI

GİRNE

0

10

Mükemmel

18

KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI

GİRNE

23

0

Mükemmel

19

KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU

GİRNE

0

0

Mükemmel

20

MARE MONTE PLAJI ALSANCAK

GİRNE

43

30

Mükemmel

21

MERİT PARK HOTEL PLAJI

GİRNE

0

40

Mükemmel

22

TOP-SET BEACH

GİRNE

43

30

Mükemmel

23

CRATOS HOTEL

GİRNE

93

0

Mükemmel

24

KARAKUM HALK PLAJI

GİRNE

4

0

Mükemmel

25

OSCAR HOTEL PLAJI

GİRNE

93

160

İyi

26

DOME HOTEL PLAJI

GİRNE

9

0

Mükemmel

27

AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA

GİRNE

0

0

Mükemmel

28

GÜZELYALI HALK PLAJI

GİRNE

0

0

Mükemmel

29

L.A HOTEL PLAJI LAPTA

GİRNE

0

0

Mükemmel

30

LAPETHOS HOTEL PLAJI

GİRNE

4

0

Mükemmel

31

SUNA'S BEACH

GİRNE

0

10

Mükemmel

32

ADA BEACH HOTEL ALSANCAK

GİRNE

0

0

Mükemmel

33

DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK

GİRNE

93

0

Mükemmel

34

LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU

GİRNE

460

0

İyi

35

ROCKS HOTEL PLAJI

GİRNE

150

200

İyi

36

VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF

GİRNE

15

60

Mükemmel

37

VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF

GİRNE

9

0

Mükemmel

38

LORDS PALACE HOTEL PLAJI

GİRNE

210

200

İyi

39

AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

Mükemmel

40

ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

Mükemmel

41

ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

Mükemmel

42

KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

Mükemmel

43

MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

Mükemmel

44

TSK ASKERİ PLAJI

LEFKE

9

0

Mükemmel

45

YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

7

0

Mükemmel

46

YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU

LEFKE

0

0

Mükemmel

47

LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU

BAFRA

0

0

Mükemmel

48

NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU

BAFRA

0

0

Mükemmel

49

MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU

BAFRA

9

0

Mükemmel

50

KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI

BAFRA

7

0

Mükemmel

51

THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI

BAFRA

0

0

Mükemmel

52

SEA BİRD PLAJI

DİPKARPAZ

0

0

Mükemmel

53

ALTINKUMSAL HALK PLAJI

DİPKARPAZ

0

10

Mükemmel

54

LİVANA HOTEL PLAJI

DİPKARPAZ

0

0

Mükemmel

55

BLUE SEA HOTEL PLAJI

DİPKARPAZ

0

0

Mükemmel

56

AYFİLON BELEDİYE PLAJI

DİPKARPAZ

0

0

Mükemmel

57

KARPAZ GATE MARİNA PLAJI

ERENKÖY

0

0

Mükemmel

58

CLUB Dİ MARE HOTEL

ERENKÖY

0

0

Mükemmel

59

YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI

ERENKÖY

0

0

Mükemmel

 

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