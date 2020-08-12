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Plajlarla ilgili Emirname yayımlandı: Şezlong ücretleri 5 TL’yi, oto-park ücreti 3 TL’yi “geçemez”

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Plajlarla ilgili Emirname yayımlandı: Şezlong ücretleri 5 TL’yi, oto-park ücreti 3 TL’yi “geçemez”
Plajlarla ilgili Emirname yayımlandı: Şezlong ücretleri 5 TL’yi, oto-park ücreti 3 TL’yi “geçemez”

Bakanlar Kurulu, “Plaj Hizmetlerinin Kullanım Ücretlerine İlişkin Emirname"sini yayınladı. Buna göre plaj işletmeleri; şezlong, duş gibi hizmetlerden her biri için en fazla 5 TL, oto-park içinse araç başı en fazla 3 TL ücret alabilecek.

11 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emirname kapsamında, “yüz metrelik kıyı şeridi içerisinde düzenlenmiş olan ”duş, kabin, şemsiye, şezlong" hizmetleri için tahsil edilebilecek ücretler ile yüz metrelik kıyı şeridi içerisinde veya dışında düzenlenmiş park yeri bulunması halinde alınacak park ücreti belirlendi.

Emirnamede, işletmelerin, belirlenen ücretlerin üzerinde ücret almayacağı da belirtildi.

 

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