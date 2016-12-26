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Plaka Tüzüğü yeniden değişiyor! Hükümet geri adım attı!

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Plaka Tüzüğü yeniden değişiyor! Hükümet geri adım attı!
Plaka Tüzüğü yeniden değişiyor! Hükümet geri adım attı! Yarın ki Bakanlar Kurulu'nda değişim için ön görülen süre1 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’nde bazı değişiklikler yapıldı.

1 Haziran 2017 tarihinden itibaren, kaydı yapılacak olan araçların plakaları, mühürlü ve beyaz olacak.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’nde yapılan değişiklik uyarınca, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren kaydı yapılacak olan motorlu araçların plakaları, dikdörtgen veya kare, ön ve arka olmak üzere her iki plakanın da zemini beyaz ve Mukayyit tarafından belirtilecek “Mühürlü” şekilde olacaktır.

Ayrıca araç plakaları, Mukayyitçe yetkilendirilecek kişi ve veya işletmeler tarafından yaptırılacaktır.

1 Haziran 2017 tarihinden önce kaydı yapılan motorlu araçlar, tüzüğün yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Haziran 2017’den itibaren 10 yıl boyunca (1 Haziran 2027), mevcut olan plakalarını kullanabilecekler. 

Ne olmuştu?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda araç plaklarının renklerinde değişikliğe gidileceğini belirtmişti. 

Uygulamanın trafikteki mevcut araçlara yönelik olmayacağının da altını çizen Bakan Dürüst, “Bu uygulama yeni kayıtlar için geçerli olacak. Bunun tarihi de henüz belkirlenmedi ancak en kısa sürede belirlenecek” diye konuşmuştu.

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