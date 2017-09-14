 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.244
  • Altın 146,602
  • Dolar 3,4400
  • Euro 4,0874
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Plakalar konusunda “GERİ VİTES”!!

» »
Plakalar konusunda “GERİ VİTES”!!
Detay Gazetesi'nin 14.09.2017 tarihli manşeti şöyle;

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, son günlerde gündemde yer alan Plakalar Tüzüğü hakkındaki soruları yanıtlayarak, 1 Haziran 2017’den önceye kayıtlı araçlar için, 2027’ye kadar yeni plaka sistemine geçme zorunluluğu olmadığını kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Dürüst, plaka imalinin de kurallara bağlandığına işaret ederek, imal izni olmadan plaka yapanlar hakkında cezai müeyyide uygulanacağını belirtti.

“PLAKA İMALATÇISININ KODU DA PLAKADA YER ALACAK”

Plakalar Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, plakalarda, plakayı imal edene ait bir kodun da yer aldığını kaydeden Dürüst, eski uygulamada, herkesin istediği numarayla plaka yaptırma şansı olduğunu ancak yeni uygulamayla artık bunun mümkün olmadığını söyledi.

Yapılan değişiklikle plaka imalatçılarının da yasal yükümlülük altına girdiğini anlatan Dürüst, plaka imalatçılarının hapis cezasına kadar varan cezalarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

“İMAL İZNİ OLMAYANLARLA İLGİLİ CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANACAK”

Artık Motorlu Araçlar Birimi’ne kayıt olmayanların plaka yapamayacağını dile getiren Dürüst, bu kurala uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulanacağını kaydetti.

İsteyen üreticilere plaka imalat izni vermeye hazır olduklarını dile getiren Dürüst, şu anda 21 işletmenin plaka imal izni olduğunu kaydetti.

KARAR 18 NİSAN TARİHLİ BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDA ALINMIŞTI…

İlgili değişiklik 18 Nisan 2017 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınmıştı. Bakanlar Kurulu KKTC’deki araç plakalarının beyaz zemin üzerine siyah kabartmalı harf ve sayılar ile oluşturulmasına, metal zemin ve soğuk mühür uygulanmasına geçilmesine karar vermişti.

1-page-001-021.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bafra bölgesi taksicileri eylem hazırlığında14 Eylül 2017 Perşembe 13:27
  • YKP, TDP'yi ziyaret etti: Türkiye'nin insafına terk edilmiş bir süreç var14 Eylül 2017 Perşembe 13:09
  • Plakalar konusunda “GERİ VİTES”!!14 Eylül 2017 Perşembe 13:05
  • YDP: Polis, garibana başka, arkası kalın olana başka davranırsa güvenilirliğini kaybeder14 Eylül 2017 Perşembe 12:49
  • İzcan: “Ortasından bölünmüş küçücük adada iki saat olmaz”14 Eylül 2017 Perşembe 12:46
  • Lefke Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı14 Eylül 2017 Perşembe 10:30
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş'a mesaj var14 Eylül 2017 Perşembe 09:25
  • Ertuğruloğlu, Maronit Başpiskopos Soueif'i kabul etti13 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
  • Din Görevlileri Birliği, Talip Atalay’ın görevden alınma girişimine karşı çıktı13 Eylül 2017 Çarşamba 16:27
  • Volkan Gazetesi iddiası Eroğlu yeni hükumet kurdurmaya çalışıyor13 Eylül 2017 Çarşamba 15:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti