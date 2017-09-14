Plakalar konusunda “GERİ VİTES”!!

Detay Gazetesi'nin 14.09.2017 tarihli manşeti şöyle;

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, son günlerde gündemde yer alan Plakalar Tüzüğü hakkındaki soruları yanıtlayarak, 1 Haziran 2017’den önceye kayıtlı araçlar için, 2027’ye kadar yeni plaka sistemine geçme zorunluluğu olmadığını kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Dürüst, plaka imalinin de kurallara bağlandığına işaret ederek, imal izni olmadan plaka yapanlar hakkında cezai müeyyide uygulanacağını belirtti.

“PLAKA İMALATÇISININ KODU DA PLAKADA YER ALACAK”

Plakalar Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, plakalarda, plakayı imal edene ait bir kodun da yer aldığını kaydeden Dürüst, eski uygulamada, herkesin istediği numarayla plaka yaptırma şansı olduğunu ancak yeni uygulamayla artık bunun mümkün olmadığını söyledi.

Yapılan değişiklikle plaka imalatçılarının da yasal yükümlülük altına girdiğini anlatan Dürüst, plaka imalatçılarının hapis cezasına kadar varan cezalarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

“İMAL İZNİ OLMAYANLARLA İLGİLİ CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANACAK”

Artık Motorlu Araçlar Birimi’ne kayıt olmayanların plaka yapamayacağını dile getiren Dürüst, bu kurala uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulanacağını kaydetti.

İsteyen üreticilere plaka imalat izni vermeye hazır olduklarını dile getiren Dürüst, şu anda 21 işletmenin plaka imal izni olduğunu kaydetti.

KARAR 18 NİSAN TARİHLİ BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDA ALINMIŞTI…

İlgili değişiklik 18 Nisan 2017 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınmıştı. Bakanlar Kurulu KKTC’deki araç plakalarının beyaz zemin üzerine siyah kabartmalı harf ve sayılar ile oluşturulmasına, metal zemin ve soğuk mühür uygulanmasına geçilmesine karar vermişti.