Plakasız, çamurluksuz, sinyal lambasız...

Duyarlı bir vatandaş tarafınca çekilen görüntülerde, Yonca Kavşağı üzerinde seyreden bir kamyonun plakasız, çamurluksuz ve sinyal lambasız bir şekilde dehşet saçarak yolu devam ettiği görülüyor...

Detay Kıbrıs

Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı yolu üzerinde bulunan Yonca Kavşağı’nda çekilen görüntülerde, son aylarda birçok kez halkın canını yakan iş araçlarından biri, plakasız, çamurluksuz ve sinyal lambasız bir şekilde ilerliyor.

Geçtiğimiz Cuma günü duyarlı bir vatandaş tarafınca çekilen ve gazetemize ulaştırılan görüntülerde, kamyonun sinyal lambası ve çamurluğu takılı olmazken, söz konusu aracın plakası da görünmüyor.

Trafikte büyük kazalara sebebiyet verebilecek cinste eksiklere sahip olan aracın, korkusuzca anayolda ilerlemesi vatandaşı çileden çıkartırken, yol boyunca herhangi bir denetime maruz kalıp kalmadığı ise merak konusu.

İşte o anlar: