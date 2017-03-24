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“Planlama onayı hukuksuz”

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“Planlama onayı hukuksuz”
Girne İnisiyatifi’nden bir grup Ombudsman Emine Dizdarlı’yı ziyaret etti...

Girne İnisiyatifi’nden bir grup Ombudsman Emine Dizdarlı’yı ziyaret ederek Girne ilçe sınırları içerisinde yaşanan hukuka aykırı işlemlerle ilgili görüşme yaptı ve şikâyet dilekçesi sundu. Özellikle Karaoğlanoğlu bölgesinde yasaya aykırı bir biçimde inşa edilen ve emirname değişikliği ile yasal hale getirilmeye çalışılan otel inşaatı konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

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Girne Belediyesi’nin söz konusu inşaata yönelik olarak açtığı davanın kamuoyu vicdanını yaralayan bir biçimde sonuçlanmasında başta Şehir Planlama Dairesi’nin sorumlu olduğunu belirten Girne İnisiyatifi üyeleri, dairenin sıfır kodu ile ilgili yasa maddesini amacını aşan bir biçimde yorumladığını ifade ederek Ombudsman’ın konuyla ilgilenmesini rica etti.

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İnisiyatif tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına sunulan dilekçelerin cevaplanması noktasında da sıkıntılar yaşandığını aktaran Girne İnisiyatifi üyeleri süresi geldikçe Ombudsman’a başvurmaya devam edeceklerini belirtti. 

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