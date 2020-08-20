Planlanan Pandemi Hastanesi sel bölgesinde

KTMMOB Yönetim Kurulu gündemdeki Pandemi Hastanesi Projesi ile ilgili

açıklama yaptı:

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Mart ayı itibariyle ülkemizde de etkisini gösteren Covit-19 salgını ile ilgili yerel bulaştaki artışın sağlık altyapımızdaki yetersizlikler düşünüldüğünde toplumumuzu ciddi anlamda tedirgin etmeye başladığını görmekteyiz. Salgın hastalık ile mücadelede, ihtiyacımız olan sağlık altyapısının hazırlanması noktasında önemli eksikliklerimizden biri olarak gördüğümüz mekansal eksiklik konusunda, Birliğimize bağlı Mimarlar Odası başta olmak üzere Üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyen üyelerimiz, geçici ve kalıcı pandemi hastanesi için öneriler geliştirmiş, komuoyunu ve ilgilileri yazılı ve sözlü olarak bilgilendirerek destek olmaya çalışmıştır. Ülkemiz gerçekleri de dikkate alındığında geçici veya kalıcı bir pandemi hastanesine ihtiyaç vardır.

Ancak ülkemizde alınan günlük kararlar / karasızlıklar sonrası gelinen aşama ve vaka sayısındaki artış nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde bazı bölümlerin pandemiye hizmet verecek şekle dönüştürülmeye çalışıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Pandemi hastanelerinin tasarımında, gerek Türkiye'de gerekse dünyada her meslek disiplini için hazırlanan özel standartlar bulunmaktadır. Fakat yapılması öngörülen değişikliklere dair standartlara uygun teknik etütlerin yapıldığı bilgisine ulaşılamamıştır.

Öte yandan, dün kamuoyu ile paylaşılan ve temeli yakın zamanda atılacağı iddia edilen yeni Pandemi Hastanesi Projesi ile ilgili endişeler söz konusudur. Öncelikle, 2010 yılında yaşamış olduğumuz sel ve taşkın olayını göz önüne aldığımızda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisindeki yer seçiminin yanlış olduğu aşikardır. Söz konusu alan, sel ve taşkın riski altında Lefkoşa bölgesinde su altında kalan ilk bölgelerden biridir. Bu konuda da, daha önce benzer girişimlerde olduğu gibi, Başbakanlığa ve Sağlık Bakanlığına yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmadığını görmekteyiz. Yer seçiminin yanısıra, çeşitli mecralarda paylaşılan görsellerdeki yapının konumu, arazi oturumu ve boyutları dikkate alındığında, bu binanın, hastane sınırları içerisine fizikken yerleştirilip inşa edilmesi mümkün görünmemektedir.

Bilimsel çalışmalara bağlı yapılan uyarılara rağmen bu yanlış yer seçimi kararda ısrar edilmesi durumunda, oluşacak bir sel taşkının hem hastane hem de Lefkoşa için doğuracağı sonuçların sorumluluğu bu kararın altında imzası olanların olacaktır. Ayrıca, inşa edileceği açıklanan bu hastaneyle ilgili bilim ve tekniği dikkate almadan atılacak adımlar neticesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacak hibenin de heba edilmiş olacağı unutulmamalıdır.

Son olarak;

Kamuda, belediyelerde ve özelde bu konuda gerekli uyarılarda bulunan üyelerimizin dikkate alınmadığı bir ortamda, bilimsel gerçekler, mevzuat, proje tarafları ve süreç yönetimi konusundaki bilim temelindeki bilgilendirmelerimize rağmen istişare edilmeden ve herhangi bir şekilde düzeltilmesine izin vermeden, görülen yanlışta ısrar edilirse KTMMOB’ye bağlı gerek kamuda hizmet veren gerekse özelde görev yapan herhangi bir üyemizin sırf prosedür olarak sürece dahil olup hem bilim temelinden uzak ciddi sonuçlar doğuracak kararların bir parçası olmayacağına hem de mesleki itibarını hiçe saymayacağına inancımız tamdır.

KTMMOB’nin ülkemizdeki ana görevi ve sorumluluğu, teknik ve bilim çerçevesinde, kamu haklarını korumak ve halkın yararının gözetilmesi çerçevesinde çalışma yapılmasının takipçisi olmak ve katkı sağlamaktır. Bu çerçevede konunun hassasiyetini de dikkate alarak aylardır ilgili mercilerle paylaştığımız bilgileri, kamuoyunun ve halkımızın bilgisine getiririz.

Saygılarımızla,

KTMMOB Yönetim Kurulu (a)

Seran Aysal

Genel Başkan

20 Ağustos 2020