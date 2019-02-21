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Planlı ameliyatlara yeniden başladı

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Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, 7 Şubat’taki aşırı yağış sonucu dam akıtması nedeniyle ara verilen planlı ameliyatlara önceki gün itibarıyla yeniden başlandığı açıklandı.
Planlı ameliyatlara yeniden başladı

Gazimağusa Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, ameliyathane damının birkaç noktadan akıtması nedeniyle hastane yönetiminin  kararıyla tedbir amaçlı olarak ameliyathanenin, ameliyatların yapılmasında sakıncalı olabileceği gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, 19 Şubat tarihi itibariyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde planlı ameliyatların alınmaya başlandığı, gerekli görülen vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek yapılması organize edildiği kaydedildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin kalabalık bir bölgeye hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, hastane yönetimi ile Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sorunun çözümü için toplanıp birtakım kararlar aldığı ve  acil önlem planı oluşturduğu ifade edildi.

Ameliyathane çatısının acil ve sağlam yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, hızlı bir şekilde ihaleye çıkıldığı ancak sorunun çözümü için gereken sürenin en az bir buçuk iki ay olduğu vurgulandı.

 Konuyla ilgili Planlama İnşaat Dairesi ve Maliye Bakanlığı ile irtibata geçilip tamiratla ilgili gerekli keşiflerin yapıldığı, hastanenin damında yıpranmış izolasyonun yeniden yapılması için girişim başlatıldığı belirtildi.

Yaklaşık 1,5 -2 ay süreceği tahmin edilen süreç dikkate alınarak, acil ameliyatlar için acil servis bünyesinde bulunan müdahale odasında ameliyathane olacak şekilde tüm düzenlemelerin yapılarak hizmete açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Daha sonra planlı ameliyatların da yapılabilmesi için doğumhane bölümünde yer alan 2 odanın ve çevresinde bulunan yardımcı odalar ile koridorun düzenlemesi yapılarak steril ve yarı steril alanlar olmak üzere düzenlemiş olup 19 şubat itibarı ile hizmete açılmıştır” denildi.

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