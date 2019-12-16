  • BIST 111.126
  • Altın 277,498
  • Dolar 5,8516
  • Euro 6,5203
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti

» »
Planlı Gelişim İnisiyatifi temsilcileri imar planı sürecini değerlendirmek üzere KTMMOB’yi ziyaret etti.
Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Başkanı Seran Aysal  ziyarette GazimağusaYeniboğaziçi İskele İmar Planı’nın bu şekliyle yürütülmesi durumunda toplumun kaybedeceğini savundu. 

Aysal, “Hiçbir bilimsel temele ve ihtiyaca bağlı olmadan ve altı da doldurulmadan birkaç kişinin talebini karşılamak adına yapılan siyasi müdahalenin kamu yararı ilkesinden planı uzaklaştırdığı gibi, siyasetin de dedikodularla itibarsızlaştırıldığı unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Aysal, yaratılmak istenen düzende kazananın kısa vadede birkaç kişi, kaybedenin ise özelde bölge halkı genelde Kıbrıs Türkü olacağını savundu.

Aysal, “Küçük dokunuşlarla revize edilen plan 10 Aralık’ta Birleşik Kurul üyelerine tekrar sunulurken tüm alt altyapı gerçekleri ve itirazlara rağmen nitelikli tarım arazilerinin imar sınırında tutulduğu görülmektedir. Tarım Bakanlığının koruma sorumluluğunda olan tarım arazileri için söz söyleyemediği ve/veya söz sahibi olmadığı bu süreçte Tarım Bakanlığıda ciddi itibar kaybetmiştir.” dedi.


İmar planının  olmazsa olmaz olduğunu aktaran Aysal, gelinen aşamada kısa süre içerisinde bilimsel temele dayalı, ÜFP ve mevcut imar planı ile örtüşen, doğal kaynakları, sulak alanları, nitelikli tarım arazilerini ve kıyıları koruyan, altyapı gerçekleri ile örtüşen bir plana ihtiyaç olduğunu, KTMMOB’nin bunun ortaya çıkması için teknik katkıyı vermeye, kamuoyunu bilgilendirmeye ve bu temelde görüş belirtilenlerle hukuki süreç dahil her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğini ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi açıkladı16 Aralık 2019 Pazartesi 18:43
  • 65 trafik kazasında 17 kişi yaralandı16 Aralık 2019 Pazartesi 18:38
  • KTÖS: "Geçitkale Havaalanı’nın bir savaş üssü haline getirilmesi Kıbrıs’ta barış isteyenlere karşı açık bir saldırı”16 Aralık 2019 Pazartesi 18:34
  • İzcan: “İHA veya SİHA’lar bölgede gerginliği daha da arttıracak”16 Aralık 2019 Pazartesi 18:31
  • KSP garantörlüklerin iptalini istedi16 Aralık 2019 Pazartesi 18:28
  • Erhürman Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi16 Aralık 2019 Pazartesi 18:26
  • KTOEÖS Kıbrıs Rum yönetimi ve TC hükümetini eleştirdi16 Aralık 2019 Pazartesi 18:24
  • Koopbank “Destek Kart”tan çiftçi ve hayvancıya tam destek16 Aralık 2019 Pazartesi 18:14
  • 3 saatlik elektrik kesintisi olacak!16 Aralık 2019 Pazartesi 18:11
  • DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatlari Bölümü AEHT yarişmalarinda bir gümüş ve bir bronz madalya kazandi16 Aralık 2019 Pazartesi 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti