Planlı Gelişim İnisiyatifi: Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı'nda gelinen son aşama kaygı verici

Planlı Gelişim İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin daha planlı olması ve çevrenin korunması için bir araya gelen

sivil toplum örgütlerinden oluşan Planlı Gelişim İnisiyatifi geçtiğimiz

günlerde bir araya gelerek bazı kararlar aldı.

İlk günden beridir yakından takip ettiğimiz Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi

İmar Planı çalışmalarında gelinen son aşama ülke için kaygı vericidir.

Planın amacının bölgenin düzenli bir şekilde planlanması ve çevrenin

korunması değil rant çevrelerinin çıkarlarını daha fazla korumak olduğu

açıkça görülmektedir. Son haline gelen İmar Planı’nın Ülkesel Fizik

Plan, yapılan çalıştaylar ve halkın katılımı toplantıları ve taslak imar

planı ile aralarında büyük farklar olduğunu görmekteyiz. Planın son

halinde kamu yararı için yaptığımız hiçbir önerinin kaale alınmadığını

üzülerek görmekteyiz. Verimli tarım toprakları üzerine bile inşaat

yapacak kadar bilimden uzak bu imar planı bu şekilde kesinlikle kabul

edilemez.

Bölgeye her açıdan çok büyük zararlar verecek bu planın önlenmesi için

geçtiğimiz günlerde toplanan İnisiyatif bir dizi kararlar almıştır.

Bunun ilki 4 Kasım Pazartesi saat 14:00’te İçişleri Bakanlığı, aynı gün

15:00’te de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması

yapılıp süreç ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.

Ülkenin gerçekten planlı bir şekilde olmasını isteyen ve yaşadığımız

bunca çevresel sorunu bir daha yaşamak istemeyen herkesi orada

bekliyoruz.



Planlı Gelişim İnisiyatifi (a)

Merter Refikoğlu