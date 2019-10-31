Planlı Gelişim İnisiyatifi: Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı'nda gelinen son aşama kaygı verici

Planlı Gelişim İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizin daha planlı olması ve çevrenin korunması için bir araya gelen
sivil toplum örgütlerinden oluşan Planlı Gelişim İnisiyatifi geçtiğimiz
günlerde bir araya gelerek bazı kararlar aldı.
İlk günden beridir yakından takip ettiğimiz Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi
İmar Planı çalışmalarında gelinen son aşama ülke için kaygı vericidir.
Planın amacının bölgenin düzenli bir şekilde planlanması ve çevrenin
korunması değil rant çevrelerinin çıkarlarını daha fazla korumak olduğu
açıkça görülmektedir. Son haline gelen İmar Planı’nın Ülkesel Fizik
Plan, yapılan çalıştaylar ve halkın katılımı toplantıları ve taslak imar
planı ile aralarında büyük farklar olduğunu görmekteyiz. Planın son
halinde kamu yararı için yaptığımız hiçbir önerinin kaale alınmadığını
üzülerek görmekteyiz. Verimli tarım toprakları üzerine bile inşaat
yapacak kadar bilimden uzak bu imar planı bu şekilde kesinlikle kabul
edilemez.
Bölgeye her açıdan çok büyük zararlar verecek bu planın önlenmesi için
geçtiğimiz günlerde toplanan İnisiyatif bir dizi kararlar almıştır.
Bunun ilki 4 Kasım Pazartesi saat 14:00’te İçişleri Bakanlığı, aynı gün
15:00’te de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması
yapılıp süreç ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.
Ülkenin gerçekten planlı bir şekilde olmasını isteyen ve yaşadığımız
bunca çevresel sorunu bir daha yaşamak istemeyen herkesi orada
bekliyoruz.
Planlı Gelişim İnisiyatifi (a)
Merter Refikoğlu
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