  • BIST 100.088
  • Altın 278,183
  • Dolar 5,7223
  • Euro 6,3831
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Planlı Gelişim İnisiyatifi: “Rant çevrelerinin planı olarak ortaya çıkan bu planı kabul etmiyoruz”

» »
Planlı Gelişim İnisiyatifi, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında basın açıklaması yaptı.
Planlı Gelişim İnisiyatifi: “Rant çevrelerinin planı olarak ortaya çıkan bu planı kabul etmiyoruz”

Rant çevrelerinin ihtiyaçlarına göre bir plan hazırladığı ifade edilen açıklamada, “Burada, bölgenin 3 belediyesine sesleniyoruz. Bölgelerinize ve plana sahip çıkın, planı bu şekilde kabul etmeyin. Planın rant çevreleri için değil, kamu yararı için gelişmesi için acil çalışmalarda bulunun. İlerde yaşanacak büyük sorunlar öncelikle belediyeleri ve orada yaşayacak insanları etkileyecektir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rant çevrelerinin planı olarak ortaya çıkan bu planı kabul etmiyoruz. Bu planın amacı bölgenin planlı hale gelmesi değildir. Bu planla bölge eskisinden de daha kötü bir hal alacaktır. Bir an önce bu hatalardan dönülmelidir.”

İşte açıklamanın tam metni:

Bizler, Planlı Gelişim İnisiyatifi olarak Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarını ilk günden itibaren yakından takip etmekteyiz. Plan’a katkı sağlamak için yapılan her çalışmaya, toplantıya katılıp görüşlerimizi paylaştık. Plan taslak haline geldikten sonra, Plan’daki birçok hatayı hem yazılı hem sözlü olarak da ilettik. Tüm bu çalışmaları yaparken de tek bir kaygımız vardı, kamu yararı. Bölgenin gelecekte daha planlı bir hal alması, çevrenin korunması ilk günden beri savunduğumuz ana ilkelerimizdir. Ancak Plan taslağından sonra görüşlerimizin hiçe sayılarak, rant çevrelerinin istekleri doğrultusunda Plan’nın kamu yararı gözetmekten uzak bir hale dönüştürülmesi bizi buraya toplanmaya zorladı.

Planlar, her daim daha yaşanılabilir çevreler yaratmak amaçlı, sürdürülebilirlik ilkesiyle hazırlanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının, gelişmenin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının dengeli bir şekilde sunulmasıyla sağlanabileceği 1970’li yıllarda ortaya konmuştur. Bu ilke planlamanın temelini oluşturmuş ve bu yolda kompakt yerleşimlerin sürdürülebilir olduğu da dünya kentlerince benimsenmiştir. Kompakt yerleşimler hem ekonomik hem sosyal hem de çevresel açıdan yüksek ölçüde kazanımlar sağlamaktadır. Bu yaklaşım, 2015 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ülkesel Fizik Plan’nın stratejileri arasında da yer almıştır. Buna rağmen, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nda ne sürdürülebilirlik ilkeleri yer almıştır ne de kompakt gelişme. 

Mevcut durum raporunda da görüldüğü gibi, bölgede kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik gibi büyük altyapı ve enerji sorunları vardır. Tarım toprakları, dere yatakları, sahiller, sulak alanlar ve orman alanları risk altındadır. Bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmak yerine, taslak imar planında belirlenen imar alanlarının kat ve kat fazlası alanın rant çevrelerini mutlu etmek için imara açıldığını görmekteyiz.

ÜFP (Ülkesel Fizik Planı)’da tarım topraklarıyla alakalı birçok politika yer almaktadır, bunların en önemlisi yine sürdürülebilirlik yaklaşımıyla çalışılmış verimli tarım topraklarının gıda güvenliği amacıyla korunması ve özellikle 1., 2., 3. ve 4. sınıf tarım topraklarının yapılaşmaya açılmamasıdır. ÜFP (Ülkesel Fizik Planı) hazırlanırken bu politikalar Tarım Bakanlığı ve ilgili meslek odalarıyla çalışılmış ve 2011 yılında Çukurova Üniversitesi’nin hazırladığı veriler kullanılmıştır. GİYİP(Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı)’nda ne yazık ki bu çalışmalar göz ardı edilmiş ve tarım toprakları verimli olup olmadığına bakılmaksızın bu değerli topraklar üzerinde yapılaşmanın önü açılmıştır. Bu durum gelecekte hem ekonomik hem de çevresel açıdan geri dönülemez tahribatlar yaratacaktır. 

İmar gelişme sınırları zaten kompaktlık ilkesinden oldukça uzaklaştırılarak gelecek için belirlenen ihtiyaçların kat ve kat üzerinde alan imara açılmıştır. Bir de tarım topraklarına verilen imar haklarıyla yaygın ve parçacıl gelişme plan eliyle yaptırılması amaçlanmaktadır. Böylesi bir döküman dünyanın hiçbir yerinde bir gelişme planı olarak adlandırılamaz. Yapılaşmış alanlardaki boşlukların dolması 20 yılda mümkün görünmezken bomboş tarlaların imar sınırlarına katılmasının bireysel çıkardan, rant kaygısından öte bir açıklaması olamaz, oysa planlar kamusal yarar gözetmelidir. 

Burada, bölgenin 3 belediyesine sesleniyoruz. Bölgelerinize ve plana sahip çıkın, planı bu şekilde kabul etmeyin. Plan’ın rant çevreleri için değil, kamu yararı için gelişmesi için acil çalışmalarda bulunun. İlerde yaşanacak büyük sorunlar öncelikle belediyeleri ve orada yaşayacak insanları etkileyecektir. En büyük sorumlu onlar olmalarına rağmen, ülkemizde ortalama ömrü 1 buçuk yıl olan hükümetler belirttiğimiz sorunlar yaşanırken hatırlanmayacaktır bile. Muhalefet partilerinin de seçim kaygılarını bir kenara bırakıp, toplumu ilgilendiren bu önemli konuda harekete geçmelerini talep ediyoruz.

Rant çevrelerinin planı olarak ortaya çıkan bu planı kabul etmiyoruz. Bu planın amacı bölgenin planlı hale gelmesi değildir. Bu planla bölge eskisinden de daha kötü bir hal alacaktır. Bir an önce bu hatalardan dönülmelidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Planlama Örgütünün verilerine göre:Kayıt Dışı çalışanların oranı: % 20.4404 Kasım 2019 Pazartesi 18:54
  • Demirhan Lefkoşa yolu'nda kaza: Sürücü araçta sıkıştı04 Kasım 2019 Pazartesi 18:46
  • 'Af Yasası' Meclis'ten geçti04 Kasım 2019 Pazartesi 18:23
  • HP, “Yaftalama ve algı operasyonlarından” rahatsız04 Kasım 2019 Pazartesi 18:16
  • Planlı Gelişim İnisiyatifi: “Rant çevrelerinin planı olarak ortaya çıkan bu planı kabul etmiyoruz”04 Kasım 2019 Pazartesi 17:27
  • Gazimağusa-İskele anayolunda büyük kaza: 3 yaralı04 Kasım 2019 Pazartesi 17:20
  • Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ikinci görüşmesi tamam04 Kasım 2019 Pazartesi 16:24
  • Cıttaslow Belediyelerin Uluslararası Koordinasyon Güz Toplantısı bu yıl KKTC’de yapılıyor04 Kasım 2019 Pazartesi 16:22
  • “CYPFRUVEX ” ürün bedelleri ödemesinin çarşamba gününden itibaren yapılacağını duyurdu04 Kasım 2019 Pazartesi 15:54
  • Meclis’te Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ve trafik kazaları ele alındı04 Kasım 2019 Pazartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti