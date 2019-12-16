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Planlı Gelişim İnsiyatifi İmar Planı Sürecini Değerlendirmek Üzere KTMMOB’yi ziyaret etti

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Planlı Gelişim İnsiyatifi İmar Planı Sürecini Değerlendirmek Üzere KTMMOB’yi ziyaret etti
Planlı Gelişim İnsiyatifi İmar Planı Sürecini Değerlendirmek Üzere KTMMOB’yi ziyaret etti

“Mağusa/Yeniboğaziçi/İskele İmar Planı” çalışmaları ile ilgili Planlı Gelişim İnsiyatifi temsilcileri KTMMOB Başkanlığını ziyaret ederek; “Mağusa/Yeniboğaziçi/İskele İmar Planının geldiği aşamadan büyük kaygı duyduklarını, planın bu haliyle onaylanması geri dönüşümü mümkün olmayan tahribatlar yaratacağını ifade ettiler. Plansızlığın da, geriye dönüşünde kabul edilemez olduğunu imar planının olmadığı bir ortamda 31 Aralık itibarıyla emirnamenin sürecinin dolacağı ve kontrolsüz bir yapılaşmanın yaşanacağı ve bir an önce emirnamenin 1 ay uzatılarak 31 Ocak 2020 tarihine kadar planın yeniden bilimsel zemine oturtularak düzeltilmesi gerektiğini, bu çalışmanın da alanlarında uzman KTMMOB’nin içerisinde olacağı bir biçimde yürütülmesi talebinde bulundular.

 

Başkan Aysal da görüşmede: “Plansızlığa dönme düşüncelerinin de, planın bu şekliyle yürütülmesinin sonucunda toplumun kaybedeceğini ifade etti. Hiçbir bilimsel temele ve ihtiyaca bağlı olmadan ve altı da doldurulmadan birkaç kişinin talebinin karşılamak adına yapılan siyasi müdahalenin kamu yararı ilkesinden planı uzaklaştırıldığı gibi, siyasetin de dedikodularla itibarsızlaştırıldığı unutulmamalıdır. Yaratılmak istenen düzende kazananın kısa vadede birkaç kişi, kaybedenin ise özelde bölge halkı genelde Kıbrıs Türkü olacağının altını çizdi. Küçük dokunuşlarla revize edilen planın 10 Aralık’ta Birleşik Kurul üyelerine tekrar sunulurken tüm alt altyapı gerçekleri ve itirazlara rağmen nitelikli tarım arazilerinin imar sınırında tutulduğu görülmektedir. Tarım Bakanlığının koruma sorumluluğunda olan tarım arazileri için söz söyleyemedi ve/veya söz sahibi olmadığı bu süreçte Tarım Bakanlığı’nın da ciddi itibar kaybetmiştir.

 

İmar Planın olmazsa olmaz olduğunu aktarırken; gelinen aşamada planının özüne çok müdahale etmeden kısa süre içerisinde bilimsel temele dayalı, ÜFP ve mevcut İmar Planı ile örtüşen, doğal kaynakları, sulak alanları, nitelikli tarım arazililerini ve kıyılarımızı koruyan,  altyapı gerçekleri ile örtüşen bir plana ihtiyaç olduğu ve KTMMOB’nin bunun ortaya çıkması için teknik katkıyı vermeye, kamuoyunu bilgilendirmeye ve bu temelde görüş belirtilenlerle hukuki süreç dahil her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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