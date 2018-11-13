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Planlı kesintiden etkilenecek bölgeler açıklandı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın bu bölelerde planlı kesinti yapılacağını duyurdu
Planlı kesintiden etkilenecek bölgeler açıklandı

Kıb-tek'in planlı kesinti yapılacak bölgelerle ilgili açıklaması şu yönde:

"PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

14 Kasım 2018 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Lions Garden ile Yuvarlak Ev civarlarının elektrik enerjisi kesik olacaktır.

14 Kasım 2018 Çarşamba günü, Mağusa II Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle sabah saat 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

14 Kasım 2018 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında Gönyeli’de; 20 Temmuz Sokak, Anamur Sokak, Başaran Sokak ve Mustafa Orhan Sokağı’nın elektrik enerjisi kesik olacaktır. 
Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali ve Eski Lemar Bölgesi’nin bir kısmı, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağıllar, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall, Sulu Çember, Polis Müdürlüğü, Magosa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve Karşısı, Önder AVM, Serbest Liman ,Liman Müdürlüğü, Eski Lemar Bölgesi’nin bir kısmı, Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve Glapsides Bölgesi, UN Kampı Bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, DAU karşısı, North bar bölgesindeki Apartmanlar, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesislere elektrik verilemeyecektir.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

14 Kasım 2018 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında Gönyeli’de; 20 Temmuz Sokak, Anamur Sokak, Başaran Sokak ve Mustafa Orhan Sokağı’nın elektrik enerjisi kesik olacaktır. 
Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."

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