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Planör sporcusu Erel Cankan’dan Ukrayna’da çifte başarı

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KKTC Hava Sporarlı Federasyonu F3J ve F5J model planör milli takımı 2-6 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv şehirinde yapılan Ukrayna Eurotour ve FAI Dünya Kupası yarışmalarına katılarak KKTC’yi ulusararası platformda temsil etti.
Planör sporcusu Erel Cankan’dan Ukrayna’da çifte başarı

Yarışmalarda F3J kategorisinde KKTC’yi Erel Cankan, Salahi Tezel, Mehmet Gökşah ve Mehmet Serden, F5J kategorisinde ise Erel Cankan, Mehmet Gökşah, ve Mehmet Serden temsil etti. Ayrıca, KKTC Milli takım kafilesinde Hakan Oruz ve Koray Çocuk yardımcı olarak yer aldılar.

PLANÖR SPORCUSU EREL CANKAN’DAN UKRAYNA’DA ÇİFTE BAŞARI

Milli takım sporcularından Erel Cankan, Ukrayna’da düzenlenen yarışmada, F3J kategorisinde üçüncü ve F5J kategorisinde ise ikinci gelerek her iki kategoride birden kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Bu şekilde eurotour sezonu’na iyi bir başlangıç yapan Erel Cankan, 2019 yılında katıldığı ilk yarışmada elde ettiği derecelerle her iki kategoride de iddialı bir konuma  geldi.

İki ayrı kategoride yapılan yarışmalarda F5J kategorisinde Erel Cankan ikinci, Mehmet Gökşah onuncu, Mehmet Serden onüçüncü gelirken, F3J kategorisinde Erel Cankan üçüncü, Salahi Tezel dördüncü, Mehmet Gökşah yedinci, Mehmet Serden sekizinci gelerek oldukça iyi dereceler elde ettiler.

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