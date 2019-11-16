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Plastik bardak kullanmayın

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Plastik bardak kullanmayın
Plastik bardak kullanmayın

Avrupa atıkların azaltılması haftasında tek kullanımlık plastik bardaklar kullanılmaması önerildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Çevre Dairesi, tek kullanımlık bardaklar kullanan Yiyecek, İçecek, Hizmet İşletmelerinin tek kullanımlık plastik bardak tüketimini azaltmak amacıyla yeni uygulamalara gitmeleri ve bu uygulamaya 16-24 Kasım tarihleri arasındaki Avrupa atıkların azaltılması haftasından başlamaları çağrısında bulundu.

Söz konusu girişimle kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve atık yönetimi konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyalarının uygulanması konusunun Avrupa seviyesinde teşvik edilmesi hedefleniyor ve ülkede Çevre Dairesi girişimin koordinatörü oluyor.

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