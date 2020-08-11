Plastik cerrah ücretsiz ameliyatlarla Beyrut patlamasının izlerini siliyor

Lübnan’da bir estetik cerrah Beyrut’taki patlamanın kurbanlarına ücretsiz ameliyat ederek yüzlerinden o korku dolu günün izlerini siliyor.

30 yaşındaki Romy Zahour Lauret de o insanlardan biri.

Patlama yaşandığı anlarda eşiyle birlikte liman yakınlarından arabayla geçiyordu.

Patlama sonrası arayan babasını endişelendirmemek için iyi olduğunu söylese de yüzüne dokunduğunda eline gelen kan öyle olmadığını gösteriyordu.

Hastaneye vardıklarında gördüklerinin bir film sahnesini anımsattığını belirten Lauret yine de gözlerini kaybeden insanların olduğunu görünce kendini şanslı hissettiğini anlatıyor.

Dr. Joe Baroud “Bu yaraları iyileştirmenin patlamanın insanlara verdiği zararın çok küçük bir kısmı olduğunu biliyorum, yine de az da olsa yardımım olabidiği için mutluyum” diyor.

Genç kadının yüzünden çıkardığı cam parçaları patlamanın ilk anda görülmeyen etkilerini gözler önüne seriyor.

“Doktor yüzümü düzelteceği için minnetarım, yüzümü böyle görmek istemeyişimin tek nedeni yaralarımın o günü hatırlatması” diyen Lauret yaşanan patlama sonrası eşiyle Lübnan’dan ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda tüm Beyrut’u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmiş, 163 kişi hayatını kaybederken, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.