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Plastik Kirliliği Sargasso Denizi'nde de Canlı Yaşamı Tehdit Ediyor

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Okyanusların tüm dünyada hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğu günlerde bir plastik kirliliği haberi de Sargasso Denizi'nden. Greenpeace'ten bilim insanları aldığı örneklerde binlerce mikroplastik parçacığa rastladı.
Plastik Kirliliği Sargasso Denizi'nde de Canlı Yaşamı Tehdit Ediyor

Greenpeace'ten bilim insanları bebek kaplumbağaları ve diğer canlılara yuva olan Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi'nde yüksek oranda mikroplastik tespit etti.

Ekip, bir örnekte bin 298 mikroplastik parçacığa rastladı, bu oran Büyük Pasifik Çöp Girdabı'ndaki seviyenin de üstünde.

Sargasso Denizi, kara kaynaklı plastik kirliliğinin biriktiği beş okyanus girdabından biri.

Plastik şişeler ve ambalajlar sorumlu

Greenpeace'in "Okyanusları Koru" kampanyası kapsamında Esperanza gemisinde yapılan bu araştırma söz konusu kirliliğin tek kullanımlık plastik şişelerden ve plastik ambalajlardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Greenpeace İspanya Plastik Kampanya Sorumlusu ve deniz biyoloğu Celia Ojeda şöyle konuştu:

"Topladığımız örnekler bize deniz yüzeyindeki mikroplastiklerin yoğunluğu hakkında çok önemli bilgiler veriyor.

"Korkunç bir haber, ancak şu ana kadar bulduğumuz mikroplastik miktarı, geçen sene Büyük Pasifik Çöp Girdabı'nda yaptığımız araştırmayla benzer hatta bazı durumlarda onu bile aşıyor.

"Kaplumbağalar, yılan balıkları ve diğer yaban hayatı Sargasso Denizi'ni bir yuva olarak kullanıyor ancak bu güvenli bölge şimdi plastik tehdidi altında.

Büyük Pasifik Çöp Girdabı hakkında
Orta Kuzey Pasifik Okyanusu'nda bulunan, yüksek derecede plastik konsantrasyonu barındıran ve sınırları tam tanımlanamayan bir bölge.
1985 ile 1988 yılları arasında keşfedilen alanın tahmini büyüklüğü Fransa'nın iki katına eş değer.

 

Okyanuslar hiç olmadığı kadar tehdit altında

Okyanuslar iklim değişikliği, aşırı avlanma, derin deniz madenciliği, petrol çalışmaları ve plastik kirliliği nedeniyle tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altında.

Bilim insanları sucul yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az üçte birinin okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler'de kabul edilecek güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması, okyanusların korunmasını sağlayabilir.

Küresel Okyanus Anlaşması'nın üçüncü müzakereleri Birleşmiş Milletler'de 19-30 Ağustos'ta gerçekleşecek. Son toplantının 2020 yılında Nisan ayında yapılması planlanıyor.

Mikroplastik nedir?

5 milimetreden küçük uzunluğa/çapa sahip plastik parçalarıdır. Şunlardan biri olabilir:

Birincil mikroplastikler: Bu boyutta üretilen parçalar; örneğin yüz yıkama jellerinde veya diş macunlarında bulunan plastik tanecikler.

İkincil mikroplastikler: Şişeler veya ambalajlar gibi daha büyük plastik parçaların güneş ışığı, rüzgar ve dalgaya maruz kalması sonucu küçük parçalara ayrılmış hali.

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