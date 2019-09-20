  • BIST 100.237
  • Altın 279,827
  • Dolar 5,7344
  • Euro 6,3129
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Plastik penis içine gizleyerek kokain kaçakçılığı yapıyorlarmış

» »
Arjantin’de polis, plastik penislere gizleyerek uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çetenin üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Üçü kadın sekiz kişi tutuklandı.
Plastik penis içine gizleyerek kokain kaçakçılığı yapıyorlarmış

Parti aksesuarları ve seks oyuncaklarının satıldığı mağazalardan alınan plastik penislerin içine yerleştirilen uyuşturucuların çete üyeleri tarafından La Plata kentinde genelevlerin olduğu bölgede satıldığı açıklandı.

Operasyonla ilgili görüntüleri paylaşan polisten yapılan açıklamada, çetenin restoran işleten Perulu bir çift tarafından yönetildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Perulu çiftin evinde, bir kilo kokain, yarım kilo marihuana ele geçirildi. Ocak ayından beri telefonlarının dinlenmesi sonucunda yakalanan çete üyelerinin konuşma kayıtlarının içeriğine de yer verilen açıklamada, “10 gram kokain için ‘Büyükanne yolla’, 5 gram kokain için ‘Evime bir bebek yollar mısın’ gibi konuşmalara şahit olduk” dendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Banka yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doları harcayan çiftin yakasına yapıştı09 Eylül 2019 Pazartesi 17:41
  • Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı03 Eylül 2019 Salı 20:45
  • Teksas saldırısında bilanço artıyor: Ölü sayısı 7'ye yükseldi02 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
  • Hasan Minhaj, Kanada Başbakanı'nı dinden çıkarmaya çalıştı02 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
  • ABD, suçsuz yere 35 yıl hapis yatan kadına 3 milyon dolar ödeyecek30 Ağustos 2019 Cuma 17:23
  • ABD’li tekstil devi ‘Amazon endişesiyle’ Brezilya’dan ‘deri alımını’ durdurdu30 Ağustos 2019 Cuma 16:18
  • Peru'da 'tanrılara' kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:34
  • Epstein'e dava açan bir kadın: '17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandım'28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
  • Brezilya G7 yardımını kabul etmedi27 Ağustos 2019 Salı 15:53
  • Astronot uzaydan eşinin banka hesaplarına girmekle suçlanıyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti