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Plastik Pet Şişeler Kısırlık Sebebi Mi?

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Plastik Pet Şişeler Kısırlık Sebebi Mi?
Plastik Pet Şişeler Kısırlık Sebebi Mi?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Uzmanı Op. Dr. Elçim Bayrak,plastik şişe kullanımı ve infertilite arasındaki ilişki hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Plastik şişenin kullanımı sonucu özellikle erkeklerde sperm parametrelerinin ciddi oranda etkilendiğini ve bunun da kısırlığa yol açabileceğini söyledi.

Dünyada sıklıkla kullanılan plastik pet şişelerin üretiminde kullanılan Bisfenol – A adlı maddenin içilen su ile birlikte vücuda girdiğinde vücudun hormon sistemini etkilediğini ve bunun sonucu olarak erkekte ve kadında kısırlığa yol açtığının bilim adamları tarafından tespit edildiğini aktaran Op. Dr. Elçim Bayrak şöyle devam etti; “son dönemde yapılan deneyler sonucunda Bisfenol – A maddesinin özellikle kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen formuna bürünerek taklit ettiği tespit edildi, bu özelliği sebebiyle hormonal dengenin özellikle kısırlığa yol açacak şekilde değişim gösterdiği de çıkan sonuçlar arasında.

Sprem sayısını azaltır,doğurganlığı engeller !

Dünya sağlık örgütünün yaptığı açıklamalarda pet şişelerden içilen sularda doğurganlığı azaltan, bağışıklık sistemini bozan, kanserojen etki gösteren ve çocuklarda gelişim bozukluğuna yol açan maddeler yer aldığını hatırlatan Op. Dr. Elçim Bayrak plastik maddeleri sertleştirmek için kullanılan Bisfenol – A maddesinin sperm sayısını azalttığını, sperm hücrelerinde DNA hasarına neden olduğunun altını çizdi. DNA hasarı sonucu spermlerde yumurtayı dölleme kabiliyetinin azaldığını ve sağlık embriyo ile sağlıklı gebelik oluşma şansının azaldığını da söyleyen Op. Dr. Elçim Bayrak şöyle devam etti; “ Bisfenol – A adlı katkı maddesi östrojeni takliti sayesinde hem yumurta üretimini hem de rahim yapısının sağlıklı bir bebek taşıma özelliğini azalttığından dolayı mecbur kalmadıkça cam şişelerin öncelikli tercih sebebi olması gerekiré dedi.

Plastik şişe suları hamilelerde de zararlı   

Plastik şişe üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddelerinin hamilelerde düşüğe yol açabileceğini, ayrıca anne karnındaki bebekte de anomalilere yol ve erken doğuma neden olabileceğini ifade eden Op. Dr. Elçim Bayrak sözlerine şöyle devam etti; “unutulmamalıdır ki hamile anne ne yer ne içerse karnındaki bebek de aynısını bünyesine alır, bu nedenle özellikle anne baba adayı olma kararı verenler ve hamileler beslenme şekilleri yanı sıra yaşam alışkanlıklarına, günlük kullandıkları her şeye dikkat etmek zorundadırlar” dedi.

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