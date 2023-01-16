Plastik poşet kullanımı kalkıyor - Ataoğlu: “Kararlı duruş sergiledik”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim (Değişiklik) Tüzüğünde yaptığı değişiklikle saplı poşet kullanımının 29 Mayıs tarihinden itibaren kaldırılacağını duyurdu. Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018’den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor.



“KARARA UYMAYAN İŞ YERLERİ ALO 123 HATTINA BİLDİRİLSİN”



Haziran ayı başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere, diğer iş yerlerinin uyup uymadığını, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek. Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar “Alo 123” Çevre Şikayet Hattı’na ihbar edilebilinecek.



ATAOĞLU: “DOĞAMIZ İÇİN KARARLI DURUŞ SERGİLEDİK”



Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada çevreye zarar veren poşetlerin hayatımızdan çıkması için bakanlık olarak kararlı duruş sergilediklerini söyledi. Ataoğlu geçmiş bakanlık döneminde poşetlerin kullanımını azaltmak için poşetlerin paralı yapıldığına işaret ederek, yapılan bu değişiklik ile poşiet kullanımının %70 oranında azaldığını ifade etti. İlerleyen yıllarda market ve iş yerlerinin poşeti ücretsiz olarak halka yeniden verdiğini dile getiren Ataoğlu, ülkenin ve doğanın sağlığı için poşetin tamamen hayatımızdan kalkması için adım attıklarını belirtti. “TEK KULLANIMLIK

PLASTİK ÜRÜNLER DE YASAKLANIYOR”

Tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve pipet gibi tek kullanımlık plastiklerin de yasaklanması için Bakanlar Kurulu kararının alındığına işaret eden Ataoğlu, tek kullanımlık plastik ürünlerin çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasına ilişkin tüzüğün 11.07.2023 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtti. Belirtilen tarihten itibaren tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanacağını anlatan Ataoğlu, kademe kademe plastikten kurtularak doğaya bir iyilik yapacaklarını da söyledi. Plastik ürünlerden dolayı kanser vakaların da arttığını kaydeden Ataoğlu, daha sağlıklı ürünlerin kullanımını teşvik edeceklerini, bu konu ile ilgili alternatif ürünlerin ne olacağı ile ilgili ayrı bir açıklama yapacağını, bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.

TÜM ÜLKELER POŞETİ YASAKLIYOR



Dünyanın çeşitli ülkelerinde artık poşet kullanımının yasaklandığını anlatan Ataoğlu, poşet kullanımın yaklaşık 12 dakika kullanım süresi olduğunu fakat doğada 1000 yıla kadar kirliliğini sürdürdüğünü belirtti.