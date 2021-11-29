  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.7855
  • Euro 14.4077
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Plastik sandı canlı çıktı

» »
Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.
Plastik sandı canlı çıktı

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü.

Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Yeşil Düzeni Ve Kıbrıs'ta Sürdürülebilir Enerji Planlaması Semineri23 Kasım 2021 Salı 20:11
  • Özel Gereksinimli Çocuklara Çevre Eğitimi Verildi22 Kasım 2021 Pazartesi 18:21
  • İstanbul’un en yaşlı ağacı: Bizans’tan beri orada21 Kasım 2021 Pazar 16:29
  • Sincap ‘Alvin’ Çay İçiyor, Cips Yiyor20 Kasım 2021 Cumartesi 19:26
  • 580 Yılın En Uzun Ay Tutulması Başladı19 Kasım 2021 Cuma 17:34
  • Amazonlar orman tahribatında 15 yılın en üst seviyesinde19 Kasım 2021 Cuma 11:46
  • Fırtına Mağduru İnekler Jetskilerle Kurtarıldı18 Kasım 2021 Perşembe 21:13
  • NASA Aktardı: 04.02'de En Yüksek Seviyeyi Görecek18 Kasım 2021 Perşembe 21:08
  • Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu16 Kasım 2021 Salı 23:34
  • Isırığıyla İnsan Tırnağını Delebilen 'Megaörümcek' Bulundu16 Kasım 2021 Salı 23:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti